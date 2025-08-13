Esta será la fecha en la que se jugará el Barcelona vs Villarreal de la liga española en Miami

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado que el partido correspondiente a la jornada 17 de LALIGA EA Sports 2025/26 entre Villarreal CF y FC Barcelona no se disputará en el Estadio de la Cerámica, sino en el Hard Rock Stadium de Miami, hogar de los Miami Dolphins de la NFL.
El encuentro está programado para el 20 de diciembre de 2025, convirtiéndose en el último compromiso del año para ambos equipos en la competición. Pese al cambio de sede, el Villarreal, dirigido por Marcelino García Toral, mantendrá la condición de equipo local.
Cabe destacar que el Hard Rock Stadium no es la sede habitual del Inter Miami CF, que disputa sus partidos en el Chase Stadium. Este evento forma parte de la estrategia de internacionalización de LALIGA y marca un hito al llevar un partido oficial de la competición española a Estados Unidos.
Jornada 17 de LALIGA EA Sports 2025/26
20/12/2025: Villarreal vs FC Barcelona – horario por definir.
21/12/2025: Real Betis vs Getafe
21/12/2025: Elche vs Rayo Vallecano
21/12/2025: Levante vs Real Sociedad
21/12/2025: Real Madrid vs Sevilla
21/12/2025: CA Osasuna vs Deportivo Alavés
21/12/2025: Girona vs Atlético de Madrid
21/12/2025: Real Oviedo vs RC Celta de Vigo
21/12/2025: Valencia vs RCD Mallorca
21/12/2025: Athletic Club vs RCD Espanyol
Este enfrentamiento entre Villarreal y Barcelona promete ser uno de los partidos más mediáticos de la temporada, al llevar el espectáculo de LALIGA al público de Miami.