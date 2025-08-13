miércoles 13  de  agosto 2025
BOXEO

Retiran cargos de violencia doméstica contra polémico boxeador en Miami

El boxeador estadounidense Gervonta Davis, de 30 años de edad, estuvo involucrado en un incidente en el Día del Padre frente a la casa de su expareja

El boxeador estadounidense Gervonta Davis durante un partido de la NBA en Brooklyn, el 26 de febrero de 2025.

El boxeador estadounidense Gervonta Davis durante un partido de la NBA en Brooklyn, el 26 de febrero de 2025.

SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los cargos de violencia doméstica contra el invicto campeón mundial de peso ligero Gervonta Davis por un incidente ocurrido en junio con su exnovia fueron retirados, se informó el martes.

El sitio web de la Oficina del secretario del Condado de Miami-Dade indicó que el martes se desestimó un cargo por un delito menor de agresión cuando la mujer se negó a procesar a Davis.

Lee además
Nenad Lalovic, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), habla durante una sesión en Costa Navarino, el 20 de marzo de 2025.
DEPORTES

COI valida oficialmente la presencia del boxeo en Los Ángeles 2028
La cubana Yaquelín Estornell se convirtió en la primera cubana en ganar un combate profesional en Boxeo
Boxeo

Boxeo femenino cubano gana por nocaut técnico su primer combate profesional

El boxeador estadounidense, de 30 años, estuvo involucrado en un incidente en el Día del Padre frente a la casa de su expareja, con la que tuvo una relación de cuatro años y es madre de dos hijos de Davis.

Embed

Davis fue detenido en Miami Beach en julio. Según los reportes de la policía, el incidente ocurrió cuando el boxeador se encontró con la mujer y se produjo una discusión que derivó en una pelea cuando el atleta le exigió que sacara a los niños de su auto.

El pugilista la golpeó en la nuca y le dio una bofetada en la cara, cortándole el labio, de acuerdo con el informe policial. La mujer habría grabado la agresión, en la que Davis supuestamente le lanzó una pequeña caja.

Davis, boxeador zurdo, tiene un récord de 30-0 con un empate y 28 nocauts.

Su última pelea fue un empate controversial por mayoría contra su compatriota Lamont Roach en Nueva York el pasado mes de marzo, en el que Davis conservó el título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo.

Richardson se disculpa con su pareja

La actual campeona del mundo de los 100 metros, Sha'Carri Richardson, se disculpó públicamente el martes con su pareja, Christian Coleman, y habló sobre su detención por violencia doméstica el mes pasado.

La estrella estadounidense del sprint, de 25 años, fue detenida el 27 de julio en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma tras empujar a su novio.

Ambos compitieron días después en el campeonato estadounidense de atletismo en Eugene, Oregón, donde Coleman, que según se informó no presentó cargos, dijo que no debería haber sido arrestada.

Ganadora de la medalla de plata en los 100 metros en los Juegos Olímpicos de París de 2024 y del título mundial de 2023 en Budapest, Richardson, sin embargo, se disculpó por el incidente en una publicación de Instagram.

"Pido perdón a Christian. Él entró en mi vida y me dio más que una relación, me dio una mayor comprensión del amor incondicional a partir de lo que yo había vivido en el pasado", escribió Richardson.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Hacen obligatorios los test de género para competiciones de boxeo

Federación de boxeo se disculpa con medallista olímpica por citarla en boletín de los test de género

Leyenda del boxeo cubano denuncia abandono del régimen

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
BAJO PRESIÓN

Miami-Dade: Levine Cava modera recortes en cultura y parques tras protestas, déficit millonario y auditoría estatal

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.
MERCADO

Precios del petróleo siguen en descenso, cada vez más cerca de los $60 el barril

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
FAMOSOS

Antonio de la Rúa regresa a la vida de Shakira tras polémica ruptura

Te puede interesar

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jay Collins es el nuevo vicegobernador del estado de Florida. 
POLÍTICA

Ron DeSantis nombra al senador Jay Collins como nuevo vicegobernador de Florida

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de UFC 311 en Inglewood, el 18 de enero de 2025.
ARTES MARCIALES MIXTAS

Presidente de la UFC oficializa que celebrará un evento en la Casa Blanca en 2026

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020
JUSTICIA

Defensa de exgobernadora de Puerto Rico revela investigación que "colapsó" caso federal