Retiran cargos de violencia doméstica contra polémico boxeador en Miami

El boxeador estadounidense Gervonta Davis durante un partido de la NBA en Brooklyn, el 26 de febrero de 2025.

MIAMI.- Los cargos de violencia doméstica contra el invicto campeón mundial de peso ligero Gervonta Davis por un incidente ocurrido en junio con su exnovia fueron retirados, se informó el martes.

El sitio web de la Oficina del secretario del Condado de Miami-Dade indicó que el martes se desestimó un cargo por un delito menor de agresión cuando la mujer se negó a procesar a Davis.

El boxeador estadounidense, de 30 años, estuvo involucrado en un incidente en el Día del Padre frente a la casa de su expareja, con la que tuvo una relación de cuatro años y es madre de dos hijos de Davis.

Davis fue detenido en Miami Beach en julio. Según los reportes de la policía, el incidente ocurrió cuando el boxeador se encontró con la mujer y se produjo una discusión que derivó en una pelea cuando el atleta le exigió que sacara a los niños de su auto.

El pugilista la golpeó en la nuca y le dio una bofetada en la cara, cortándole el labio, de acuerdo con el informe policial. La mujer habría grabado la agresión, en la que Davis supuestamente le lanzó una pequeña caja.

Davis, boxeador zurdo, tiene un récord de 30-0 con un empate y 28 nocauts.

Su última pelea fue un empate controversial por mayoría contra su compatriota Lamont Roach en Nueva York el pasado mes de marzo, en el que Davis conservó el título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo.

Richardson se disculpa con su pareja

La actual campeona del mundo de los 100 metros, Sha'Carri Richardson, se disculpó públicamente el martes con su pareja, Christian Coleman, y habló sobre su detención por violencia doméstica el mes pasado.

La estrella estadounidense del sprint, de 25 años, fue detenida el 27 de julio en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma tras empujar a su novio.

Ambos compitieron días después en el campeonato estadounidense de atletismo en Eugene, Oregón, donde Coleman, que según se informó no presentó cargos, dijo que no debería haber sido arrestada.

Ganadora de la medalla de plata en los 100 metros en los Juegos Olímpicos de París de 2024 y del título mundial de 2023 en Budapest, Richardson, sin embargo, se disculpó por el incidente en una publicación de Instagram.

"Pido perdón a Christian. Él entró en mi vida y me dio más que una relación, me dio una mayor comprensión del amor incondicional a partir de lo que yo había vivido en el pasado", escribió Richardson.

FUENTE: AFP