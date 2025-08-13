miércoles 13  de  agosto 2025
Xavier Edwards, la joya inesperada que lidera el renacer de los Marlins

Puede que los Miami Marlins no lleguen a los playoffs esta temporada, pero han encontrado algo aún más valioso: un jugador que podría convertirse en el pilar ofensivo del futuro

Xavier Edwards, número 9 de los Marlins de Miami, conecta un sencillo productor contra los Bravos de Atlanta en la sexta entrada en el Truist Park el 9 de agosto de 2025 en Atlanta, Georgia.

Xavier Edwards, número 9 de los Marlins de Miami, conecta un sencillo productor contra los Bravos de Atlanta en la sexta entrada en el Truist Park el 9 de agosto de 2025 en Atlanta, Georgia.

Brett Davis/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Puede que los Miami Marlins no lleguen a los playoffs esta temporada, pero han encontrado algo aún más valioso: un jugador que podría convertirse en el pilar ofensivo del futuro. Su nombre: Xavier Edwards.

A sus 26 años, el segunda base está firmando una temporada que lo coloca entre los mejores bateadores puros de toda la MLB. Al iniciar la serie contra los Cleveland Guardians, Edwards registraba un promedio de .305, segundo en la Liga Nacional, solo detrás del estelar Will Smith de los Dodgers.

Números que impresionan

  • Promedio de bateo: .305/.364/.372

  • OPS: .736

  • Jonrones: 1

  • Dobles: 19

  • Triples: 3

  • wRC+ desde el 31 de mayo: 128

  • WAR desde el 31 de mayo: 2.0

Su versatilidad ha sido clave: comenzó la temporada moviéndose entre el jardín central y el campocorto, pero desde finales de mayo se adueñó de la segunda base titular, elevando aún más su rendimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/1929272870183518710&partner=&hide_thread=false

Un motor ofensivo silencioso

En sus últimos 15 partidos, Edwards mantiene un OBP de .368 y una racha activa de 7 juegos con hit.

En ese lapso, se ha consolidado como el segundo mejor segunda base de la Liga Nacional, solo detrás de Ketel Marte (Diamondbacks).

El futuro de Miami

Aunque 2025 no será el año de los playoffs para los Marlins, Edwards ha dejado claro que puede ser el primer bate y líder ofensivo de una alineación en reconstrucción.

Si mantiene este nivel, su nombre será pieza central en cualquier plan que busque devolver a Miami a la postemporada.

