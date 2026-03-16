Sinner rompe el maleficio en Indian Wells y conquista la corona por primera vez

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

INDIAN WELLS.- Tras años de intentos fallidos, el italiano Jannik Sinner y la bielorrusa Aryna Sabalenka se apropiaron este domingo de sus primeros títulos del prestigioso torneo de Indian Wells ( Estados Unidos ).

Sabalenka, la jefa del tenis femenino, bordó una espectacular remontada ante la kazaja Elena Rybakina en la final del WTA 1000 , culminada en el "tie break" definitivo por 3-6, 6-3 y 7-6 (8/6).

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En la final del Masters 1000 masculino, Sinner prevaleció por 7-6 (8/6) y 7-6 (7/4) en un intenso duelo frente al ruso Daniil Medvedev, que no registró un solo "break".

A los 24 años, el número dos mundial completó así un pleno de trofeos en los seis Masters 1000 de pista dura, una colección que sólo poseían Roger Federer y Novak Djokovic.

Doblegado por Carlos Alcaraz en semifinales de 2023 y 2024, Sinner no llegó a competir el año pasado en Indian Wells al encontrarse suspendido por un doble positivo por clostebol.

A su vuelta ha impuesto su autoridad en el torneo en el desierto californiano, en el que no cedió un set.

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Con un triunfo anterior en París en noviembre, el italiano es el primer jugador en ganar dos torneos Masters 1000 seguidos sin ceder un set.

El ex número uno estaba muy necesitado de un éxito de este nivel tras arrancar el año con tropiezos inesperados en semifinales del Abierto de Australia, Grand Slam del que era bicampeón, y en cuartos de final del ATP 500 de Doha.

"Se siente genial. Es un gran logro", se felicitó Sinner, con la mirada ya puesta en el Masters 1000 de Miami, que arranca el miércoles.

Tercera derrota de Medvedev

Para Medvedev, en cambio, fue su tercera final perdida en el desierto californiano, tras las derrotas ante Alcaraz en 2023 y 2024.

El ruso, de 30 años, ha recuperado su mejor nivel, pero, consumada la venganza ante Alcaraz en semifinales, en la final le esperaba el otro gigante del circuito.

El duelo cumplió con los pronósticos de máxima igualdad y Sinner fue el único que tuvo dos oportunidades de "break" en el primer set.

Medvedev las neutralizó, pero un error propio marcó un giro en el "tie break". Con ventaja de 5-4, el ruso dejó pasar un revés cruzado que creía largo y que se convirtió en el empate de Sinner, que después se apoderó del set.

La segunda manga también desembocó en el desempate, que Medvedev parecía tener en el bolsillo cuando se adelantó 4/0.

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Pero Sinner no se rindió y fue capaz de encadenar siete puntos consecutivos hasta cantar victoria mirando a su equipo y señalándose el corazón con el dedo.

"Fue un final increíble. Seguí creyendo y seguí presionando", dijo el italiano.

"Es una sensación agridulce", reconoció de su lado Medvedev.

"Haber vencido a Carlos ayer se siente como ganar el torneo, especialmente para mí. Perdí muchas veces contra él. Pero esa no es la realidad. Todavía quedaba una final por jugar y tuve mi oportunidad", agregó el ruso.

A la tercera, la vencida

Después de dos finales perdidas, Sabalenka festejó al fin en Indian Wells, en un triunfo ante Rybakina con mucho sabor a revancha y en el que resistió una pelota de campeonato.

La bielorrusa, de 27 años, esperaba con ganas a la kazaja después de sus derrotas en las finales de Indian Wells de 2023 y del Abierto de Australia en enero pasado.

Protagonista de grandes decepciones en finales, la bielorrusa logró esta vez contener sus emociones y rebelarse ante el tenis de hielo de Rybakina, quien tiene garantizado ascender al segundo lugar de la WTA.

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Sabalenka soportaba la mayor presión, no sólo por reinar por primera vez en el Valle de Coachella, tras su derrota de 2023 y la del año pasado ante Mirra Andreeva, sino por ratificar su autoridad en el circuito.

Las dos horas y media de batalla bajo un potente sol culminaron con el primer éxito de Sabalenka en Indian Wells, en una edición que arrancó comprometiéndose con su pareja, el empresario brasileño Georgios Frangulis.

"Qué semana: tener un cachorro, comprometerme y ganar el título. Sin duda lo recordaré por el resto de mi vida", dijo la radiante campeona alzando el título 23 de su carrera y décimo de categoría WTA 1000.

FUENTE: AFP