Estos son los rostros más conocidos del fútbol masculino en París 2024

Álvarez, la hora del '9'

Campeón del mundo y de la reciente Copa América de Estados Unidos, el delantero del Manchester City es el rostro más mediático de la Argentina que comanda Javier Mascherano.

Álvarez (24) es uno de los tres hombres que pasan de los 23 años en la Albiceleste del "Jefecito" junto al portero Gerónimo Rulli y el defensor central Nicolás Otamendi, también victoriosos en Catar 2022.

El torneo de fútbol masculino de los Juegos es categoría sub-23, pero las selecciones pueden convocar a hasta tres jugadores que superen ese límite de edad.

"Nos da un salto de calidad" tener a campeones del mundo, dijo Mascherano, quien buscará la proeza de colgarse su tercer oro olímpico tras participar de las coronaciones en Atenas 2004 y Pekín 2008.

La presencia de la "Araña" en Francia sucede en momentos de rumores sobre una posible salida suya del City de Pep Guardiola, a quien reclama más minutos de juego.

Lacazette, la carta anfitriona

El Real Madrid y el Atlético de Madrid bajaron el pulgar para que Mbappé y Antoine Griezmann lucharan por la presea dorada en casa.

Sin hombres de la primera línea gala, el atacante Alexandre Lacazette, de 33 años, guiará a los 'Bleus' de Thierry Henry en la búsqueda del segundo oro en las justas, que se sumaría al obtenido en Los Ángeles 1984.

"No tengo ningún papel en particular y eso es lo que me ha hecho sentir más cómodo. (Henry) me aceptó como jugador y no como entrenador o como tío. No me hace sentir mayor que los demás", dijo el atacante del Olympique de Lyon.

Hasta antes de ser seducido por "Tití", el exjugador del Arsenal de Inglaterra no defendía a Francia desde noviembre de 2017.

Cubarsí, López y Baena, nueva sangre española

Aunque no contará con dos flamantes campeones de la Eurocopa que cumplían con los requisitos de edad, Lamine Yamal y Nico Williams, España aspira a su segundo primer puesto con otros tres representantes de la sangre fresca.

Dos de ellos, el defensa Pau Cubarsí (17) y el mediocampista Fermín López (21), ya se destacan en el FC Barcelona y el otro, el centrocampista Alex Baena (23), en el Villarreal.

ferminbarcelona.jpg El centrocampista español del Barcelona #32 Fermín López reacciona ante la revisión del VAR que anula un gol durante el partido de fútbol del Grupo H de la primera ronda de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Shakhtar Donetsk en el Estadi Olimpic Lluis Companys de Barcelona el 25 de octubre de 2023. AFP / Pau BARRENA

López y Baena alzaron la Eurocopa en Alemania con La Roja de Luis de la Fuente y ahora se ilusionan con lograr la segunda medalla dorada de su país, tras la conseguida en Barcelona 1992.

"Sería un hecho histórico poder conseguir los dos oros y yo creo que tenemos muy buen equipo para poder conseguir hacer algo grande", afirmó el atleta del Submarino amarillo.

Keita, por la redención

Su talento lo llevó a defender la casaca del Liverpool de Jurgen Klopp. Ahora en el Werder Bremen alemán, Naby Keita carga con la responsabilidad de guiar a Guinea, último equipo clasificado, en su regreso a los Olímpicos.

El volante de 29 años, capitán de la selección absoluta, buscará la redención en suelo galo luego de su tormentoso retorno a Alemania.

Además de lesiones recurrentes que le permitieron disputar apenas cinco juegos la última temporada, fue suspendido por su club en abril luego de que se negara a viajar a un partido de la Bundesliga después de enterarse de que no sería titular.

Es la cara más famosa de Guinea, que no disputaba el torneo desde México 1968.

Hakimi, el faro marroquí

En su primera participación desde Londres 2012, Marruecos se ilusiona con emular o superar la campaña histórica que lo llevó al cuarto puesto en el Mundial de Catar.

Para ese propósito contará con un hombre que conoce bien París, el lateral derecho Achraf Hakimi, del PSG.

Hakimi, de 25 años, imputado por violación contra una mujer en marzo de 2023, liderará a Los leones del Atlas que entrena Tarik Sektioui.

FUENTE: AFP