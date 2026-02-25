Infantino respalda a México pese a la violencia: FIFA mantiene confianza total rumbo al Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

La reciente ola de violencia en México tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ha generado dudas sobre la organización del próximo Mundial, pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , dejó claro que el organismo mantiene plena confianza en el país como coanfitrión del torneo.

Durante una conferencia en Colombia, Infantino afirmó que la FIFA sigue de cerca la situación, aunque destacó que las autoridades mexicanas cuentan con la capacidad para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la competición. El dirigente subrayó que incidentes de este tipo pueden ocurrir en cualquier nación y remarcó que el Mundial será una gran celebración deportiva.

Violencia tras la muerte de “El Mencho” genera preocupación internacional

El ejército mexicano abatió el pasado domingo a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, lo que desató enfrentamientos y bloqueos en varios estados del país. Según autoridades locales, al menos 70 personas han muerto en una escalada que obligó incluso a suspender partidos de ligas nacionales.

El impacto del conflicto ha trascendido al ámbito futbolístico internacional. Varias federaciones siguen atentas a la evolución de los acontecimientos, especialmente aquellas selecciones que tienen partidos programados en territorio mexicano en las próximas semanas.

Calendario mundialista sigue intacto en territorio mexicano

México tiene previsto albergar 13 encuentros del Mundial, incluido el partido inaugural en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio. La ciudad de Guadalajara, señalada como uno de los focos recientes de tensión, mantiene en agenda cuatro partidos del torneo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existen garantías totales para la celebración del evento y descartó riesgos para aficionados o delegaciones. En la misma línea, dirigentes del fútbol sudamericano expresaron confianza en que el país superará rápidamente la situación.

Federaciones internacionales monitorean el escenario

Aunque la postura oficial de FIFA es de respaldo absoluto, algunas federaciones han reconocido inquietud. Portugal confirmó que sigue de cerca el contexto antes de su amistoso contra México en marzo, mientras que representantes del fútbol jamaicano admitieron preocupación por posibles cambios en la sede de partidos clasificatorios programados en Guadalajara.

Otros encuentros internacionales, incluidos repechajes mundialistas y amistosos, mantienen por ahora sus fechas sin modificaciones, a la espera de nuevas evaluaciones por parte de los organismos rectores.

Confianza institucional y desafío organizativo rumbo al Mundial

El respaldo público de Infantino busca enviar un mensaje de estabilidad en un momento clave para la planificación del torneo. A poco más de tres meses del inicio del Mundial, México enfrenta el reto de demostrar que puede ofrecer un entorno seguro mientras continúa la preparación de infraestructuras y logística.

Para la FIFA, el objetivo sigue siendo claro: mantener intacta la organización del evento y consolidar al Mundial como una celebración global, incluso en medio de un contexto complejo que pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades mexicanas.