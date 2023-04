Juan Martín del Potro, de Argentina, celebra después de derrotar a John Isner durante los cuartos de final del Abierto de tenis de Estados Unidos, el martes 4 de septiembre de 2018 en Nueva York. Juan Martín del Potro le dice a The Associated Press en Miami que le encantaría jugar en el Abierto de Estados Unidos este año si su cuerpo se lo permite.

A pesar de que no ha jugado un partido de tenis real en más de un año y dedica tiempo a otras actividades, como un papel con un equipo de la Pro Padel League en Miami anunciado el martes, Juan Martín del Potro espera un último Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos.

El gran tenista de Argentina, que ganó el trofeo en Flushing Meadows en 2009, dijo a The Associated Press en una entrevista en video que quiere "jugar un partido de despedida" allí en agosto, si su problemática rodilla derecha se lo permite.

“Mi objetivo es estar listo para jugar un partido oficial en el torneo. No sé si estaré al 100% o no, pero, al menos, si mi último partido de tenis tiene que ser este año, quiero (que sea)... en el US Open”, dijo el jugador de 34 años. “Trabajaré duro por última vez, tal vez, en mi carrera, y luego nunca se sabe. Dios decidirá si estoy listo o no”.

Es mejor conocido por usar su derecha en auge para vencer a Rafael Nadal y Roger Federer en el camino a reclamar el campeonato en Nueva York hace 14 años.

El tenista estadounidense John Isner celebra su victoria sobre el argentino Juan Martín Del Potro en el Miami Open, este 30 de marzo de 2018.

“Juan Martín es un verdadero favorito de los fanáticos del U.S. Open”, dijo la directora del torneo, Stacey Allaster. “Es un competidor tremendo, pero amable, y estaríamos encantados de que este ex campeón del U.S. Open se una a nosotros en el torneo de este año”.

Otros aspectos destacados de su carrera incluyen un segundo puesto en Flushing Meadows en 2018, otras cuatro apariciones en semifinales importantes, un título de la Copa Davis en 2016 y dos medallas olímpicas. Una serie de operaciones en la muñeca descarrilaron a Del Potro desde el principio; más recientemente, las lesiones en la rodilla derecha lo dejaron fuera desde junio de 2019 hasta un partido en Argentina en febrero de 2022.

Así que se alejó de la gira, aunque no está del todo desvinculado del deporte. Es asesor estratégico del grupo propietario de la franquicia de Miami en la Pro Padel League de siete equipos, que comienza a jugarse en mayo.

Del Potro dijo que actuará como “embajador” y compartirá lo que sabe como “un atleta experimentado”.

¿Incursiona en el pádel?

“Me gusta jugar”, aseguró

"Mi gran error es que quiero jugar al pádel (como) un jugador de tenis, completamente de la misma manera. (Pero) cuando golpeas fuerte, perderás el punto. Es completamente diferente, tenis y pádel. Ahora me estoy acostumbrando a cómo jugar. Necesito ser entrenado para mejorar".

El entrenamiento de tenis podría ser algo que Del Potro intente en el futuro, pero no por ahora de manera formal. Ocasionalmente ofrece ayuda a los jugadores que se acercan.

“Solo quieren saber cómo pegar el mejor golpe de derecha”, dijo del Potro con una sonrisa. "Simplemente me llaman y les digo: 'Está bien, haz esto, haz aquello'. Pero por ahora, no estoy listo para seguir viajando y pasar tiempo fuera de casa".

Agarra una raqueta de vez en cuando, aunque le han dicho que no corra demasiado.

Recientemente en Miami —del Potro divide su tiempo entre el sur de Florida y Argentina (“Trato de seguir el horario de verano”, explicó)— se reunió a tomar un café con una vieja amiga: la compatriota Gabriela Sabatini, integrante del International Tennis Hall of La fama y el campeón del Abierto de Estados Unidos de 1990.

“Dijimos, ‘Está bien, vamos a golpear algunas bolas’. Jugamos juntos durante una hora, y me sentí como si hubiera jugado un partido de cinco horas”, dijo del Potro. “Estaba completamente exhausto”.

Por lo demás, dejando de lado el tenis, el pádel u otras aficiones, a del Potro le gusta estar algo ocioso tras años de viajes, prácticas y competición.

“Lo más hermoso es que tengo tiempo para mí”, dijo. “Tengo tiempo para hacer todo lo que quiero hacer, si quiero estar en casa con la familia o si quiero salir y beber vino o tequila. ... No tengo más presión en mi vida”.

