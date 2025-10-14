Estrella del Heat asegura sentirse "bien" tras susto en el último partido

Bam Adebayo, del Heat de Miami, controla el balón en un partido contra los Celtics de Boston en el Kaseya Center, el 10 de febrero de 2025.

El Heat de Miami recibió un gran susto este pasado lunes en uno de sus partidos de pretemporada, luego de que el centro Bam Adebayo , uno de los pilares de la organización en la actualidad, tuviera que abandonar el cotejo con una aparente lesión.

No obstante, Adebayo, de 28 años de edad, aseguró sentirse "bien" tras sufrir una contusión en una de sus rodillas en el desafío contra los Hawks de Atlanta , mismo que tuvo que abandonar en el tercer cuarto. El estelar finalizó el cotejo con un total de 13 puntos anotados y nueve rebotes en 19 minutos de acción, en la que terminó como una derrota de Miami en tiempo extra por 119-118.

El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, señaló que la decisión de mantener a Adebayo fuera durante el resto del compromiso se debió exclusivamente a motivos de precaución.

"Cayó de forma aparatosa, pero dijo que se sentía bien", comentó Spoelstra ante la prensa. "Veremos cuando regresemos a Miami. Pero como pudieron ver, fue capaz de permanecer afuera (en la banca) durante el resto del tiempo. Solo quería asegurarme de que no fuera a empeorar, así que preferí sentarlo desde ese momento", añadió.

El Heat tiene balance de 0-5 rumbo a su penúltimo juego de la temporada el viernes, cuando recibirán a los Grizzlies de Memphis en el Kaseya Center.

Próximos a subir el telón

El conjunto del sur de la Florida tiene previsto iniciar la ronda regular de la NBA en un choque contra sus vecinos, el Magic de Orlando, el próximo 22 de octubre.

Adebayo, que ha sido seleccionado como All-Star en tres ocasiones y cinco veces como miembro del equipo Todo Defensa, promedió 18.1 puntos, 9.6 rebotes, 4.3 asistencias y 1.3 robos en 78 juegos (todos como titular) en la contienda anterior.

El oriundo de Nueva Jersey va rumbo a su novena temporada en la máxima categoría del baloncesto, todas con el uniforme del Heat. Tras la polémica salida de Jimmy Butler el año pasado rumbo a los Warriors de Golden State, Adebayo se convirtió en el principal baluarte del escuadrón, con el que todavía busca su primer campeonato.