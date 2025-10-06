Spoelstra muestra confianza de que prospecto del Heat ya es un "jugador de la NBA"

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

El Heat de Miami perdió su primer partido de la pretemporada el pasado sábado ante el Magic de Orlando por 118-126. Lejos de ser una preocupación, tomando en cuenta que se trata de compromisos que tienen como objetivo poner a los jugadores a tono para el inicio del campeonato, el entrenador Erik Spoelstra tuvo la oportunidad de agregar datos importantes a sus apuntes.

El guardia Ethan Thompson estuvo entre los jugadores de Miami que más minutos disputó en el choque con un total de 27, mucho más, por ejemplo, que el estelar Bam Adebayo (13).

Tras la culminación del encuentro, Thompson recibió elogios por parte de Spoelstra, quien fue cuestionado por la prensa sobre el camino particular que tuvo que tomar el jugador hacia las cercanías de la NBA.

Thompson no fue seleccionado en el draft en 2021 y se unió a los Bulls de Chicago para la Summer League. Posteriormente llegó a un acuerdo con la sucursal del equipo en la G League.

Sin embargo, Thompson no alcanzó la NBA. Tuvo una pasantía con los Capitanes de Ciudad de México y luego jugó en su natal Puerto Rico.

El año pasado firmó con el Magic durante el campo de entrenamiento del conjunto, pero fue liberado de su contrato antes del arranque del torneo.

"Nos gusta Ethan", aseguró Spoelstra en una charla con la prensa. "Hemos sido fanáticos de él por un par de años. Intentamos adquirirlo hace unos años, pero no resultó. Así que lo hemos seguido desde entonces", añadió.

Con las herramientas requeridas

Asimismo, el experimentado entrenador del Heat ofreció detalles de los motivos por los que la organización estuvo tan interesada en los servicios del jugador en tiempos recientes, hasta finalmente añadirlo a sus filas.

"Pensamos que tenía las cualidades que encajan con la forma en la que jugamos y en lo que hacemos. Ha tenido un muy buen campamento", explicó. "Estuvo muy comprometido en septiembre y agosto y solo tiene que seguir distanciándose. Está muy cerca. Para mí, es un jugador de la NBA. Simplemente se trata de, ya sabes, el momento y la oportunidad correcta".