lunes 6  de  octubre 2025
BALONCESTO

Spoelstra muestra confianza de que prospecto del Heat ya es un "jugador de la NBA"

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, aseguró que el equipo ha estado siguiendo de cerca el desempeño de Ethan Thompson en los últimos años

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

RICH STORRY / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

El Heat de Miami perdió su primer partido de la pretemporada el pasado sábado ante el Magic de Orlando por 118-126. Lejos de ser una preocupación, tomando en cuenta que se trata de compromisos que tienen como objetivo poner a los jugadores a tono para el inicio del campeonato, el entrenador Erik Spoelstra tuvo la oportunidad de agregar datos importantes a sus apuntes.

El guardia Ethan Thompson estuvo entre los jugadores de Miami que más minutos disputó en el choque con un total de 27, mucho más, por ejemplo, que el estelar Bam Adebayo (13).

Lee además
El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.
Baloncesto

La fecha en la que debutará el Miami Heat en la NBA esta temporada: ¿Será en casa?
Karl-Anthony Towns #32 de los New York Knicks penetra hacia la canasta contra Andrew Nembhard #2 de los Indiana Pacers durante el último cuarto del tercer partido de las Finales de la Conferencia Este de los Playoffs de la NBA 2025 en el Gainbridge Fieldhouse el 25 de mayo de 2025 en Indianápolis, Indiana.
Baloncesto

El rumor que sacude a la NBA: Heat con Karl-Anthony Towns y Knicks con Giannis en un megacanje histórico

Tras la culminación del encuentro, Thompson recibió elogios por parte de Spoelstra, quien fue cuestionado por la prensa sobre el camino particular que tuvo que tomar el jugador hacia las cercanías de la NBA.

Thompson no fue seleccionado en el draft en 2021 y se unió a los Bulls de Chicago para la Summer League. Posteriormente llegó a un acuerdo con la sucursal del equipo en la G League.

Sin embargo, Thompson no alcanzó la NBA. Tuvo una pasantía con los Capitanes de Ciudad de México y luego jugó en su natal Puerto Rico.

El año pasado firmó con el Magic durante el campo de entrenamiento del conjunto, pero fue liberado de su contrato antes del arranque del torneo.

"Nos gusta Ethan", aseguró Spoelstra en una charla con la prensa. "Hemos sido fanáticos de él por un par de años. Intentamos adquirirlo hace unos años, pero no resultó. Así que lo hemos seguido desde entonces", añadió.

Con las herramientas requeridas

Asimismo, el experimentado entrenador del Heat ofreció detalles de los motivos por los que la organización estuvo tan interesada en los servicios del jugador en tiempos recientes, hasta finalmente añadirlo a sus filas.

"Pensamos que tenía las cualidades que encajan con la forma en la que jugamos y en lo que hacemos. Ha tenido un muy buen campamento", explicó. "Estuvo muy comprometido en septiembre y agosto y solo tiene que seguir distanciándose. Está muy cerca. Para mí, es un jugador de la NBA. Simplemente se trata de, ya sabes, el momento y la oportunidad correcta".

Temas
Te puede interesar

Así sería el quinteto del Heat para el arranque de la temporada a falta de fichajes de última hora

Preciuos Achiuwa, el posible nuevo fichaje del Heat

Nikola Jovic firma extensión de contrato con Miami Heat

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade.
¿MENOS GRAVÁMENES?

"Rebelión" contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Un hombre graba imágenes con su teléfono durante las protestas en Santiago de Cuba. 
REPORTAJE

Más protestas callejeras en La Habana y el régimen responde con amenazas y culto a la personalidad

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
TRAMA FINANCIERA

FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami

El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024.    
MODA

El diseñador Matthieu Blazy debuta con Chanel en la Semana de la Moda de París

Te puede interesar

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
EXTREMA VIOLENCIA

Trump califica a Chicago y Portland como "zonas de guerra"

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.
PRESUPUESTO FEDERAL

Republicanos buscan un acuerdo y demócratas siguen en su posición intransigente

OpenIA y MDA unen estrategias para formar un gran consorcio de producción y ventas de semicondutores de alta gama para el desarrollo de la Inteligencia Artifical.
TECNOLOGíA

OpenAI hace un gigantesco pedido de chips a AMD y entra en su capital accionario

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
TRAMA FINANCIERA

FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami