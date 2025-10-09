Señalan a entrenador del Heat como el principal candidato a dirigir a la selección de EEUU en los JJOO

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, durante un partido de su equipo en contra de los Bulls de Chicago, el 9 de abril de 2025.

El Heat de Miami continúa su preparación rumbo a la siguiente temporada de la NBA , pero el entrenador Erik Spoelstra podría tener mucho más sobre la mesa en la actualidad que solo finiquitar algunos detalles con la plantilla del combinado del sur de la Florida.

De acuerdo a un reporte de FOX Sports, Spoelstra habría surgido como el candidato principal para dirigir a la selección de Estados Unidos en el próximo Mundial de Catar en 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Según la misma información, ambas partes todavía no habrían finalizado el acuerdo.

En caso de materializarse el movimiento, el actual instructor del Heat estaría reemplazando en el puesto a Steve Kerr, quien comandó al escuadrón norteamericano en el más reciente ciclo olímpico y que lideró al mismo a la medalla de oro en la cita celebrada en París el año pasado.

Erik Spoelstra (1) El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025. RICH STORRY / Getty Images vía AFP

El equipo de los Estados Unidos ha ganado cada una de las últimas cinco medallas doradas disputadas en la disciplina y Spoelstra estuvo involucrado en el combinado que ganó en 2024.

Después de la obtención de esa última presea para los Estados Unidos, Spoelstra les comentó a los medios de comunicación que se "sentiría honrado" si la selección le pidiera que tomara las riendas.

De igual forma, Spoelstra también se convertiría en el primer coach del Heat en recibir la distinción de entrenador olímpico.

Los rumores surgen poco después de que USA Basketball finalizara un acuerdo para hacer de Kara Lawson, coach de Duke, la entrenadora de la selección femenina del país para el ciclo olímpico que abarcará los Juegos de Los Ángeles.

Hoja de vida

Spoelstra, cuyo padre, Jon, fue un ejecutivo de la NBA con Portland, Denver y Nueva Jersey, está camino a su décima octava temporada al mando de Miami, lo que lo convierte en el entrenador actual más longevo tras el retiro de Gregg Popovich con San Antonio.

Ha ganado dos títulos de la NBA como entrenador y ganó otro como asistente en el mandato de Pat Riley en 2006. Asimismo, formó parte del cuerpo técnico de la selección de Estados Unidos bajo el mando de Kerr en el Mundial de 2023 y los Juegos Olímpicos de París.