Heat contrata a Gabe Madsen y libera a Trevor Keels

Gabe Madsen, en ese entonces del Utah Utes, reacciona durante los minutos finales de un partido, el 8 de marzo de 2025.

El Heat de Miami alistó a sus filas a un nuevo jugador rumbo a la próxima temporada de la NBA , luego de que la organización anunciara la contratación del guardia Gabe Madsen . De igual forma, el combinado del sur de la Florida también dio a conocer que liberaron a Trevor Keels .

Por políticas de la institución, los términos del acuerdo no fueron revelados.

Madsen fue firmado originalmente por el Heat el pasado 11 de septiembre, pero quedó en libertad el 25 de ese mismo mes. Jugó cuatro temporadas en la Universidad de Utah y finalizó su carrera universitaria como líder en puntos anotados por parte de la escuela en lanzamientos de tres.

Por otro lado, también se convirtió en el primer jugador en la historia de dicho programa educativo en conseguir por lo menos 100 anotaciones desde la línea de los tres puntos en temporadas consecutivas.

En la contienda anterior, alineó desde el comienzo en los 33 partidos que disputó con los Utes y promedió topes para el equipo en puntos (15.2), rebotes (2.6), asistencias (2.5), robos (1.00) y minutos (29.6).

Madsen también registró 10 encuentros de 20 puntos anotados, incluyendo una marca personal en la campaña de 28 unidades en un par de ocasiones y cosechó nueve duelos con múltiples robos.

Mientras tanto, Keels, quien también fue firmado originalmente por Miami el pasado 11 de septiembre, figuró en dos partidos de pretemporada con el Heat y promedió 6.0 puntos, 2.0 asistencias, 1.5 rebotes, 1.00 robos y 22.6 minutos de acción.

Mitchell está listo para volver

Después de ausentarse de los primeros tres encuentros de pretemporada del Heat por una lesión en una de sus pantorrillas, Davion Mitchell tiene previsto regresar a la acción el domingo en Orlando contra el Magic.

Esta será la primera aparición de Mitchell desde firmar un acuerdo por dos años y 24 millones de dólares durante la temporada muerta para permanecer con Miami.

Su recuperación es más que bienvenida para un combinado que todavía no cuenta con Tyler Herro (cirugía de tobillo), por lo que Mitchel tiene una gran oportunidad de acumular una buena cantidad de minutos en la cancha o incluso de reclamar un puesto en el equipo titular hasta que regrese el estelar.