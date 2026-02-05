jueves 5  de  febrero 2026
Estrellas del Super Bowl de la NFL buscan un lugar en el debut olímpico del flag football

La promoción del flag football forma parte de la estrategia de la NFL para conquistar nuevos mercados, animando a las mujeres jóvenes en Estados Unidos

El mariscal de campo Drake Maye (centro), de los Patriots de Nueva Inglaterra, busca pasar el balón en un partido contra los Dolphins de Miami en el Hard Rock Stadium, el 14 de septiembre de 2025 en Miami Gardens, Florida.

El mariscal de campo Drake Maye (centro), de los Patriots de Nueva Inglaterra, busca pasar el balón en un partido contra los Dolphins de Miami en el Hard Rock Stadium, el 14 de septiembre de 2025 en Miami Gardens, Florida. 

Rich Story / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTA CLARA.- La NFL presionó durante años para que el football americano sin contacto (flag football) se incluyera en los Juegos Olímpicos, transformando su partido de estrellas, el Pro Bowl, en una exhibición de esta variante sin placajes e incluso incluyéndolo por primera vez este año durante la semana del Super Bowl.

"Creo que es uno de los deportes más populares del mundo", presumió el comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien desempeñó un papel clave para acelerar la exitosa inclusión del flag football en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habla con la prensa antes del Super Bowl LIX, el 3 de febrero de 2025.
Comisionado de la NFL espera que Bad Bunny "una a la gente" en el Super Bowl
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la entonación del himno nacional en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
Jefa de seguridad de la NFL asegura que no habrá agentes del ICE en el Super Bowl

"Lo estamos viendo a nivel mundial. Y creo que los Juegos Olímpicos van a ser muy divertidos, porque será una verdadera competición". agregó.

De hecho, desde que los dueños de los equipos de la NFL votaron por unanimidad (32-0) en mayo permitir que sus jugadores participen, las mayores estrellas de la liga compiten ahora por la oportunidad de representar a Estados Unidos dentro de dos años.

El mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye, declaró el miércoles a la AFP que sería un "honor" participar en Los Ángeles 2028.

Sin embargo, el Pro Bowl de esta semana, un tradicional partido de fin de temporada que enfrenta a los mejores jugadores de la NFC y la AFC, no fue precisamente una buena publicidad para el flag football.

A pesar de la presencia de estrellas de primer nivel como Joe Burrow, Jared Goff y Ja'Marr Chase, el partido rápidamente se convirtió en una farsa. En un momento dado, la estrella de los Packers de Green Bay, Micah Parsons, que estaba lesionado, entró al campo en el scooter con el que se traslada para deleite de los comentaristas de la transmisión oficial.

Esto plantea la espinosa cuestión de si los jugadores de la NFL se toman en serio jugar al flag football en los Juegos Olímpicos y si deberían hacerlo, dado que Estados Unidos ya cuenta con un equipo amateur de esta variante del football americano que ha ganado numerosos campeonatos.

"Sé que me sentiría honrado y orgulloso de jugar. Pero probablemente hay muchos jugadores que tienen más posibilidades que yo", reconoció Maye.

"Tuve dificultades"

La promoción del flag football forma parte de la importante estrategia de la NFL para conquistar nuevos mercados, animando a las mujeres jóvenes en Estados Unidos y a los aficionados de todo el mundo que podrían sentirse desanimados de jugar la forma más violenta y popular de este deporte.

La principal diferencia entre el flag football y el football americano tradicional radica en la forma de placar: se trata de quitar una bandera del cinturón del jugador que lleva el balón, en lugar de derribarlo al suelo.

Arrancar estas etiquetas de tela colgantes es en sí mismo una habilidad única que los jugadores de flag football practican sin cesar.

"Me costaba arrancar las banderas. Me costaban las reglas de contacto", declaró a The Athletic Mike Daniels, esquinero del equipo de Estados Unidos, quien jugó football americano universitario antes de pasarse al flag football en 2022.

Al flag football normalmente se juega con cinco jugadores por equipo, en un campo más pequeño.

Los mariscales de campo deben lanzar el balón en un máximo de siete segundos. Los jugadores que corren con el balón no pueden saltar para evitar ser placados.

"Me costaba el posicionamiento. Me costaba la velocidad del juego. Todavía me cuesta la comprensión del juego", añadió Daniels.

Sin embargo, los jugadores de la NFL entrevistados por la AFP esta semana insistieron en que sus colegas profesionales serían los más indicados para representar a Estados Unidos en este deporte en Los Ángeles 2028, en el que cualquier resultado que no sea la medalla de oro sería una vergüenza nacional.

"Sus habilidades son las mejores del mundo", declaró a la AFP el linebacker de los Patriots, Chad Muma. "Lo vemos todos los domingos... los tipos de recepciones, los tipos de intercepciones defensivas. Es algo en lo que trabajamos todos los días".

En cambio, la mayoría de los jugadores de flag football tienen trabajos a tiempo completo.

¿Vuelve Brady?

Con el creciente auge del flag football, sobre todo en el extranjero, incluso las mayores leyendas de la NFL están mostrando interés.

Tom Brady anunció recientemente que regresará al campo para participar en un evento mundial de este deporte en Arabia Saudita este mes de marzo, llamado "Fanatics Flag Football Classic".

Está prevista la participación de estrellas actuales de la NFL como Saquon Barkley y Christian McCaffrey.

Parece que la competencia por esos codiciados puestos olímpicos será intensa.

"¿Quién rechazaría la oportunidad de ser un atleta olímpico? Es genial, ¿verdad?", dijo el linebacker de los Patriots, Jack Gibbens.

"Si pudiera participar en los Juegos Olímpicos, lo haría. Podría ser cualquier deporte. Probaría el waterpolo".

FUENTE: AFP

