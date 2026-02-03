martes 3  de  febrero 2026
FÚTBOL AMERICANO

Comisionado de la NFL espera que Bad Bunny "una a la gente" en el Super Bowl

Roger Goodell, comisionado de la NFL, se refirió al espectáculo un día después de que Bad Bunny lanzara un fuerte mensaje de protesta en los premios Grammy

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habla con la prensa antes del Super Bowl LIX, el 3 de febrero de 2025.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habla con la prensa antes del Super Bowl LIX, el 3 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ.- A una semana del esperado show de Bad Bunny en el Super Bowl, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, confió este lunes en que la estrella puertorriqueña utilice esa plataforma "para unir a la gente".

El jefe de la liga de football americano (NFL) se refirió al espectáculo un día después de que Bad Bunny lanzara un fuerte mensaje de protesta en los premios Grammy contra las redadas migratorias que sacuden a Estados Unidos.

Lee además
El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, durante una práctica previa al Super Bowl 59, el 5 de febrero de 2025.
DEPORTES

Mahomes apunta a regresar al inicio de la próxima temporada de la NFL
El mariscal de campo de los Hoosiers de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, reacciona luego de conseguir un pase para touchdown, el 9 de enero de 2026.
Fútbol Americano

Fernando Mendoza, la estrella de raíces cubanas que va por el número uno del Draft NFL 2026

Este pronunciamiento, el más rotundo del cantante puertorriqueño contra la política del presidente Donald Trump, acrecentó todavía más las expectativas del mediático espectáculo del medio tiempo del Super Bowl del domingo en Santa Clara (California), el primero que será mayoritariamente en español.

Embed

"Bad Bunny es, creo que quedó demostrado anoche, uno de los grandes artistas del mundo, y esa es una de las razones por las que lo elegimos", declaró Goodell en una conferencia de prensa en San José (California).

"Pero la otra razón es que él entendió la plataforma en la que estaba. Y esta plataforma se utiliza para unir a la gente y para poder reunir a las personas con su creatividad, con su talento, y aprovechar este momento para lograrlo", expuso.

"Creo que artistas en el pasado han hecho eso y que Bad Bunny lo entiende y creo que tendrá una gran actuación", zanjó Goodell en el arranque de los eventos previos al duelo entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle.

Controversia por la selección

Desde que fue anunciada en noviembre, la elección de Bad Bunny como artista principal de la edición 60 del Super Bowl generó fuertes críticas en sectores conservadores, incluido el propio gobierno Trump.

Lejos de amedrentarse, el artista lanzó el domingo una potente proclama política sobre el escenario de los Grammy, en una noche en que hizo historia al colocar un trabajo totalmente en español en las tres categorías más importantes de la velada: álbum, grabación y canción del año.

"Fuera ICE", dijo el artista en referencia al servicio policial de inmigración, que se encuentra en el ojo del huracán después de que varios agentes mataran a tiros a dos manifestantes estadounidenses en Mineápolis (Minnesota).

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses (...) La única cosa más poderosa que el odio es amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes", demandó Bad Bunny entre aplausos de los asistentes a la ceremonia en Los Ángeles.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Tres jugadores que podrían seleccionar los Dolphins en el Draft de la NFL

Tom Brady se suma a los críticos de la reciente votación al Salón de la Fama de la NFL

González y Borregales llevan con orgullo sus banderas latinoamericanas rumbo al Super Bowl

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
REPRESIÓN

ONG venezolana alerta sobre 63 presos políticos con patologías graves y condiciones de neurodivergencia

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
JUSTICIA

Florida endurece ofensiva judicial contra trata de personas y delitos sexuales contra niños

 Melanie Griffin, secretaria del DBPR, brinda apoyo a la ley.
LEYES EN TALLAHASSEE

Respaldan ley Megan contra venta de sustancias adictivas y dañinas en tiendas de vapeo y gasolineras de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump recibe a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.
WASHINGTON

Trump recibe al presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson
EEUU

Congreso vota hoy para terminar parálisis creada por demócratas

Imagen referencial de biciletas.
MOVILIDAD ELÉCTRICA

Florida avanza hacia reglas más estrictas para el uso de bicicletas eléctricas

Manifestantes agradecen al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump la captura en Venezuela del narcodictador Nicolás Maduro. 
En un mes

Expertos opinan que Trump ha logrado cambios profundos y rápidos en Venezuela

El Medicaid es uno de los programas para personas de bajos recursos.
MÁS COBERTURA

Florida reactiva batalla legal y ciudadana para llevar expansión de Medicaid a boleta electoral de 2028