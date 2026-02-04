Show de Bad Bunny dispara apuestas de cara al Super Bowl

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

LOS ÁNGELES.- Intersección por excelencia de deporte y espectáculo, el Super Bowl de la NFL atrae la fiebre de las apuestas como ningún otro evento de esta magnitud, y este año proyecta incluso nuevos récords al calor de la actuación de Bad Bunny .

La popularidad del puertorriqueño, sumada a la tensión política por la ofensiva antimigración en Estados Unidos , ha disparado las expectativas alrededor del icónico show del domingo.

Según estimó la American Gaming Association (AGA), las apuestas legales alrededor de la final de la liga de fútbol americano (NFL) crecerán este año más de un 20% hasta los 1.760 millones de dólares.

Los Seattle Seahawks superan a los New England Patriots como favoritos al título en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, pero los apostantes buscarán fortuna también en detalles fuera del emparrillado.

El concierto de Bad Bunny, tan rodeado de hermetismo, despierta todo tipo de conjeturas.

Canciones y vestimenta

Entre las más populares está adivinar la canción que abrirá el recital del reguetonero. Tití Me Preguntó lidera las predicciones en una popular casa de apuestas y la que cerrará DtMF.

También se admiten pronósticos sobre si interpretará algún tema inédito y la duración exacta del show.

Como cada año el misterio también gira alrededor de los invitados al escenario, que suelen ser otros artistas, como fue el propio Bad Bunny en el recital de 2020 de Shakira y Jennifer López, pero también otro tipo de celebridades como la extenista Serena Williams, que subió a bailar el año pasado junto a Kendrick Lamar.

En esta ocasión, entre los nombres que más se barajan están el del colombiano J Balvin, los puertorriqueños Jowell & Randy y las estadounidenses Cardi B y Missy Elliott, en caso de que el Conejo Malo abra la puerta a una contribución en inglés.

Más incluso que las casas de apuestas, los mercados de predicción permiten hacer volar la imaginación sobre cualquier aspecto del esperado concierto, incluido si su protagonista comparecerá con vestido o falda o el tipo de sombrero que puede usar.

Tras su mensaje de protesta del domingo en los premios Grammy, la expectación también se concentra en ver si volverá a mencionar al ICE, el servicio policial de inmigración que está en el ojo del huracán tras abatir a dos manifestantes estadounidenses en Mineápolis.

Favorito al título y otros pronósticos

La creatividad de las apuestas apunta también a la competencia propiamente deportiva, en la que los Patriots pugnarán por recuperar la gloria perdida tras el fin de la dinastía de Tom Brady.

Por ahora, los pronósticos del otro gran servicio de apuestas se decantan en un 60% por un triunfo de los Seahawks, con el que se cobrarían revancha de su dolorosa derrota ante New England en el Super Bowl de 2015.

Con ese escenario en mente, el quarterback de Seattle, Sam Darnold, surge con más opciones de ser elegido MVP (Jugador Más Valioso) de la final por delante de su homólogo de New England, el joven Drake Maye.

El resultado final es otro presagio habitual, incluida la posibilidad de que se produzca un "scorigami", es decir, una puntuación que nunca ocurrió en las 59 ediciones anteriores del Supertazón.

A partir de ahí se abre un interminable abanico de opciones, desde el autor del primer touchdown a la posible irrupción de un espectador en el campo hasta el color de la bebida energética con la que, como manda la tradición, será bañado el entrenador ganador (naranja y azul van en cabeza).

FUENTE: AFP