Excompañero de Jimmy Butler lo defiende de las críticas sobre su esfuerzo con el Heat

De cualquier forma, Nikola Mirotic, un excompañero de Butler en los Bulls de Chicago, no está dispuesto a sentarse a escuchar críticas sobre la entrega del estelar jugador en medio de la polémica generada por su deseo público de abandonar la escuadra del sur de la Florida.

"Butler es, probablemente, el jugador que trabaja más duro de los que haya visto", comentó Mirotic en el podcast 'First in Class'.

El comentario viene luego de que Butler fuera criticado por "abandonar silenciosamente" al Heat, argumentos basados en una aparente falta de entrega del jugador en los partidos previos a la suspensión que recibió por "comportamiento perjudicial para el equipo".

Dedicación absoluta

Mirotic se tomó el tiempo para recordar las "rutinas locas" a las que se sometía Butler en sus tiempos como compañeros. Según el montenegrino, la figura del Heat se presentaba en las instalaciones de los Bulls a las 3 de la madrugada con su coach personal y pasaba dos horas levantando pesas.

Posteriormente, Butler iniciaba su práctica de baloncesto a las 5:00 a.m., varias horas antes de que Mirotic y el resto del equipo de Chicago llegaran para el entrenamiento grupal.

"Había días en los que Jimmy se presentaba en la práctica, se quitaba los zapatos y se sentaba en las afueras a vernos entrenar", señaló Mirotic. "Me preguntaba por qué no practicaba y luego alguien me decía que él ya había entrenado con su coach más temprano. Era su propia rutina y le funcionaba. Tenía su propio ritmo y después de un tiempo, lo entendí", agregó.