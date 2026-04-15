miércoles 15  de  abril 2026
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Legislador de EEUU insta a la FIFA a pagar el transporte público durante el Mundial

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, señaló que la FIFA debería hacerse cargo de los gastos de transporte hacia las sedes de la Copa del Mundo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

Jim WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- Un destacado legislador estadounidense pidió el martes a la FIFA que cubra los gastos de transporte público del Mundial de 2026, tras conocerse que las autoridades locales de Nueva Jersey planean aplicar alzas masivas de precios durante el torneo.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, del Partido Demócrata, afirmó en X que el organismo rector del fútbol mundial -que prevé obtener 11.000 millones de dólares con el torneo- debería hacerse cargo de los gastos de transporte hacia las sedes de la Copa del Mundo.

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Schumer respondía así a una noticia publicada el martes en The Athletic, según la cual New Jersey Transit planea cobrar a los aficionados más de 100 dólares por los pasajes desde la estación Penn en Manhattan hasta el estadio MetLife en East Rutherford (Nueva Jersey) durante la Copa del Mundo.

Un pasaje de ida y vuelta para ese trayecto cuesta normalmente 12,90 dólares.

"La FIFA está lista para recaudar casi 11.000 millones de dólares con la Copa del Mundo de este verano, pero son los viajeros y residentes del área de Nueva York quienes deben pagar la cuenta", comentó Schumer.

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"Lo mínimo que puede hacer la FIFA es garantizar que los residentes de Nueva York puedan ir al estadio sin que les cobren de más en los torniquetes. Exijo que la FIFA dé un paso al frente y cubra los costos de transporte para las ciudades y estados anfitriones".

"Los viajeros y residentes de Nueva York no deberían subvencionar una ganancia inesperada de 11.000 millones de dólares".

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también criticó el supuesto aumento de precios.

"La Copa del Mundo debería ser lo más asequible y accesible posible", escribió Hochul en X. "Cobrar más de 100 dólares por un breve trayecto en tren me parece excesivamente caro".

New Jersey Transit no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios cuando fue contactado por la AFP.

Boston también anuncia alzas

The Athletic citó a un portavoz de la agencia diciendo que no se había tomado ninguna decisión firme sobre los precios de los pasajes para el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Los precios de los pasajes para los desplazamientos los días de partido no se han concretado y cualquier referencia al costo sería una especulación sin confirmar", dijo el portavoz.

El informe de The Athletic citó fuentes de New Jersey Transit que afirmaban que el costo de prestar servicios para los ocho partidos que se celebrarán en el estadio MetLife, incluida la final del 19 de julio, ascendería a unos 48 millones de dólares.

La cuestión del aumento de las tarifas del transporte público que afecta a las sedes de la Copa del Mundo también surgió en Boston, donde la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts confirmó a principios de este mes que los boletos de ida y vuelta desde la ciudad al estadio Gillette costarían 80 dólares, frente al precio habitual de 20 dólares.

FUENTE: AFP

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