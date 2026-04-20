lunes 20  de  abril 2026
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Excapitán de la selección de Brasil asegura que el Mundial 2026 es el "momento exacto" para volver a la gloria

Cafú, que levantó la última Copa del Mundo que ganó Brasil en 2002, destacó que la presencia de un entrenador como Carlo Ancelotti también tendrá su peso

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La leyenda brasileña, Cafú, consideró este lunes que el Mundial de 2026, en el que espera que brillen Endrick y Vinicius, es "el momento exacto" para que Brasil vuelva a levantar la Copa del Mundo.

"Veinticuatros años después de la última conquista del título, creo que es el momento exacto para Brasil", dijo Cafú a los medios en Madrid.

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Cafú admitió que siempre es difícil ganar una Copa del Mundo, pero consideró que el seleccionador Carlo Ancelotti está haciendo un buen trabajo.

"Hemos traído también a un entrenador multicampeón, que es Carlo Ancelotti, que va a sumar a la grandeza que es la selección brasileña", aseguró la leyenda.

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El campeón del mundo en 1994 y 2002 con Brasil explicó que la fortaleza de la selección sudamericana está en el centro del campo y el ataque, por lo que Ancelotti está centrado en hacer impenetrable la defensa.

"Porque si Brasil no recibe goles en una Copa del Mundo, seguro que va a hacer un gol por partido", auguró Cafú, que mostró sus esperanzas de ver al mejor Vinicius en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

Un buen momento para Endrick

"La Copa del Mundo es el mejor camino para que puedas revertir cualquier tipo de polémica", explicó Cafú.

La leyenda brasileña recordó que el recorrido en un Mundial es muy corto, con pocos partidos que son un escaparate para cualquier jugador.

"En esos ocho partidos (en caso de llegar a la final) Vinicius Júnior tiene condiciones para mostrarle al mundo entero su valor y lo que puede hacer en términos de fútbol", aseguró Cafú.

Vinicius, con una asistencia, fue uno de los artífices de la victoria 3-1 sobre Croacia en un partido disputado el 1 de abril en Orlando.

En ese encuentro, que sirvió para despejar dudas tras la derrota contra Francia en otro amistoso, también brilló el joven Endrick.

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"Creo que es un buen momento para él", dijo Cafú, que consideró positiva la cesión del joven atacante brasileño al Olympique de Lyon por parte del Real Madrid.

"Le hizo mucho bien. Hizo que creciera, que jugara, que apareciera, que fuera protagonista. Es obvio que, en el Real Madrid, con ese montón de estrellas, difícilmente un joven va a ser protagonista", explicó el exinternacional brasileño.

"Es un joven que puede dar mucho a Brasil y estoy seguro de que Ancelotti lo está mirando con buenos ojos", añadió Cafú, que reiteró su confianza en la Canarinha de cara al Mundial.

Rivales para el Mundial

"Veo a Brasil siempre bien para el Mundial con todas las dificultades que todas las selecciones tienen, pero veo a Brasil hoy más experimentado, más consciente de lo que necesita, una selección muy bien entrenada por Ancelotti", insistió.

"Esperemos que Brasil pueda hacer un gran Mundial", aseguró el gran lateral brasileño, que disputó tres finales mundialistas seguidas (1994, 1998 y 2002).

Respecto a los que pueden ser los rivales más fuertes para Brasil, Cafú apuntó a todas las grandes selecciones.

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"Estamos hablando de España, de Portugal, de Inglaterra, de Alemania, de Argentina, que está defendiendo su título, la propia Holanda, que es una selección joven, pero muy buena", enumeró.

"Creo que todas esas grandes selecciones son rivales directos de la selección brasileña", concluyó.

FUENTE: AFP

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