viernes 17  de  abril 2026
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Boleto de tren de Nueva York al estadio de Nueva Jersey será doce veces más caro en el Mundial

Los espectadores deberán desembolsar $150 por el pasaje durante el Mundial, frente a unos 12,90 que vale en la actualidad, hacia el estadio en East Rutherford

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- Los asistentes al Mundial 2026 que deseen viajar en tren desde Nueva York al MetLife Stadium, en la vecina Nueva Jersey, deberán pagar doce veces más por el boleto ida y vuelta, anunciaron el viernes el comité organizador local y la empresa de transporte.

Los espectadores deberán desembolsar 150 dólares por el pasaje, frente a unos 12,90 que vale en la actualidad, hacia el estadio en East Rutherford, que acogerá ocho partidos de la Copa del Mundo, incluida la final el 19 de julio.

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El presidente-director general del New Jersey Transit, Kris Kolluri, explicó en rueda de prensa que esta tarifa especial es necesaria para compensar los 48 millones de dólares que costará la puesta en marcha de trenes especiales hacia el recinto deportivo.

Sin esta tarifa, los usuarios diarios de la red ferroviaria de Nueva Jersey "subvencionarían en un 92 por ciento" los desplazamientos de los aficionados del Mundial, detalló.

"Nadie, entre las personas con las que he hablado, piensa que sea justo que los usuarios honestos y razonables de Nueva Jersey carguen con ese costo durante años", añadió Kolluri. "Son los aficionados que van al partido quienes deberían asumir esa carga".

En total, se venderán 40.000 billetes de tren de ida y vuelta para cada partido a partir del 13 de mayo.

El trayecto, de unos treinta kilómetros, dura aproximadamente media hora.

Por otra parte, 10.000 personas podrán desplazarse en autobuses fletados por el comité organizador local. Los billetes, que cuestan 80 dólares ida y vuelta, están a la venta desde este viernes.

La capacidad del MetLife Stadium es de 78.000 personas.

Como enfría su futuro europeo

Las aspiraciones del Como de clasificarse para la Liga de Campeones de Europa sufrieron otro golpe este viernes con su segunda derrota consecutiva en la liga italiana, un revés 2-1 en el campo del Sassuolo.

Una brillante vaselina de Cristian Volpato (42') al término de un rápido contragolpe y un tanto de M'Bala Nzola (44'), goles que llegaron con dos minutos de diferencia cerca del final de la primera parte, dieron la victoria al Sassuolo en Reggio Emilia.

El argentino Nico Paz acortó diferencias de cabeza justo después (45+2').

Esta segunda derrota consecutiva deja al Como quinto de la Serie A, a dos puntos de la Juventus, que recibe al Bolonia el domingo por la noche.

FUENTE: AFP

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