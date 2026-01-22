jueves 22  de  enero 2026
Fútbol Americano

Exentrenador de los Dolphins de Miami sin trabajo por poco tiempo

Mike McDaniel, ex entrenador en jefe de los Dolphins, está muy cerca de convertirse en el nuevo coordinador ofensivo de Los Angeles Chargers tras la salida de Greg Roman

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada.

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El ex entrenador en jefe de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, se perfila como el próximo coordinador ofensivo de Los Angeles Chargers, según informaron fuentes a Jeff Darlington y Adam Schefter de ESPN. Salvo un cambio de última hora, el estratega de 42 años tomará las riendas de la ofensiva angelina para la temporada 2026 de la NFL.

McDaniel fue uno de los nombres más cotizados del actual ciclo de contrataciones. Durante el receso de temporada fue entrevistado para puestos de entrenador en jefe por Las Vegas Raiders, Baltimore Ravens y Cleveland Browns, aunque este martes notificó a Cleveland que retiraba su candidatura.

Lee además
El mariscal de campo Drake Maye (centro), de los Patriots de Nueva Inglaterra, busca pasar el balón en un partido contra los Dolphins de Miami en el Hard Rock Stadium, el 14 de septiembre de 2025 en Miami Gardens, Florida. 
FÚTBOL AMERICANO

Coordinador defensivo de los Dolphins genera interés de otros equipos como entrenador principal
El entrenador Jeff Hafley de los Boston College Eagles observa durante el segundo cuarto contra los Syracuse Orange en el JMA Wireless Dome el 3 de noviembre de 2023 en Syracuse, Nueva York. 
Fútbol Americano

Jeff Hafley liderará la reestructuración defensiva de los Miami Dolphins en la era post Mike McDaniel

Justin Herbert, factor clave en la decisión

Además del interés como head coach, McDaniel también fue el principal objetivo para el puesto de coordinador ofensivo de equipos como Tampa Bay Buccaneers y Philadelphia Eagles. De acuerdo con Darlington, Tampa Bay realizó un fuerte esfuerzo por convencerlo, pero la posibilidad de trabajar con el quarterback Justin Herbert terminó siendo decisiva.

Un historial ofensivo probado en Miami

McDaniel se ganó una sólida reputación como arquitecto ofensivo en Miami. Bajo su dirección, los Dolphins construyeron una ofensiva top cinco de la NFL en 2022 y 2023, destacando por su explosividad y creatividad. Sin embargo, el equipo no logró replicar ese nivel de producción en sus dos últimas campañas.

Relevo tras la salida de Greg Roman

Los Chargers buscan un nuevo rumbo ofensivo tras la salida de Greg Roman, quien fue despedido el 13 de enero luego de dos temporadas y una eliminación decepcionante en la primera ronda de los playoffs. Roman había trabajado anteriormente con el actual head coach Jim Harbaugh en Stanford y con los San Francisco 49ers entre 2011 y 2014.

Un nuevo comienzo para los Chargers

La llegada de Mike McDaniel representaría un giro significativo para la ofensiva de Los Ángeles, apostando por un esquema moderno y agresivo que maximice el talento de Herbert y reposicione a los Chargers como un contendiente serio en la AFC.

Temas
Te puede interesar

Los Dolphins de Miami contratan al entrenador Jeff Hafley

Dolphins solicitan entrevista con coordinador defensivo de los Lions

Dueña de los Lakers niega tensión con LeBron James tras el draft de Bronny

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial de estudiantes ingresando a un centro escolar.
EDUCACIÓN PÚBLICA

Broward aprueba el cierre de seis escuelas ante caída sostenida de matrícula

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio

Foto compartida en X por Alex Soros, junto a Gavin Newsom, gobernador de California.
POLÉMICA

Davos, Alex Soros y Gavin Newsom: la postal de una élite global alineada contra Trump

El presidente estadounidense Donald Trump exhibe su nueva Junta de la Paz en Davos el 22 de enero de 2026.
ACUERDO DE PAZ

"Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506. 
OBITUARIO

Muere en Miami Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
GROENLANDIA

OTAN: EEUU trata de impedir la peligrosa expansión de Rusia y China en el Ártico

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La nueva representante de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump exhibe su nueva Junta de la Paz en Davos el 22 de enero de 2026.
ACUERDO DE PAZ

"Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.
DICTADURA

Régimen excarcela a yerno de Edmundo González Urrutia condenado por "terrorismo"

Una foto tomada el 1 de septiembre de 2025 muestra las letras AI para Inteligencia Artificial en la pantalla de una computadora portátil (R) junto al logotipo de la aplicación ChatGPT en la pantalla de un teléfono inteligente en Frankfurt am Main, oeste de Alemania.
TECNOLOGÍA

Corea del Sur implementa legislación regula la Inteligencia Artificial, país pionero