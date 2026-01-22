Exentrenador de los Dolphins de Miami sin trabajo por poco tiempo

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada.

El ex entrenador en jefe de los Miami Dolphins, Mike McDaniel , se perfila como el próximo coordinador ofensivo de Los Angeles Chargers, según informaron fuentes a Jeff Darlington y Adam Schefter de ESPN. Salvo un cambio de última hora, el estratega de 42 años tomará las riendas de la ofensiva angelina para la temporada 2026 de la NFL .

McDaniel fue uno de los nombres más cotizados del actual ciclo de contrataciones. Durante el receso de temporada fue entrevistado para puestos de entrenador en jefe por Las Vegas Raiders, Baltimore Ravens y Cleveland Browns, aunque este martes notificó a Cleveland que retiraba su candidatura.

Justin Herbert, factor clave en la decisión

Además del interés como head coach, McDaniel también fue el principal objetivo para el puesto de coordinador ofensivo de equipos como Tampa Bay Buccaneers y Philadelphia Eagles. De acuerdo con Darlington, Tampa Bay realizó un fuerte esfuerzo por convencerlo, pero la posibilidad de trabajar con el quarterback Justin Herbert terminó siendo decisiva.

Un historial ofensivo probado en Miami

McDaniel se ganó una sólida reputación como arquitecto ofensivo en Miami. Bajo su dirección, los Dolphins construyeron una ofensiva top cinco de la NFL en 2022 y 2023, destacando por su explosividad y creatividad. Sin embargo, el equipo no logró replicar ese nivel de producción en sus dos últimas campañas.

Relevo tras la salida de Greg Roman

Los Chargers buscan un nuevo rumbo ofensivo tras la salida de Greg Roman, quien fue despedido el 13 de enero luego de dos temporadas y una eliminación decepcionante en la primera ronda de los playoffs. Roman había trabajado anteriormente con el actual head coach Jim Harbaugh en Stanford y con los San Francisco 49ers entre 2011 y 2014.

Un nuevo comienzo para los Chargers

La llegada de Mike McDaniel representaría un giro significativo para la ofensiva de Los Ángeles, apostando por un esquema moderno y agresivo que maximice el talento de Herbert y reposicione a los Chargers como un contendiente serio en la AFC.