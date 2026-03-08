domingo 8  de  marzo 2026
Béisbol

República Dominicana propina nocaut a Países Bajos y mantiene su invicto en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

República Dominicana venció 12-1 a Países Bajos por nocaut en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, con jonrones de Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero y Austin Wells.

Juan Soto #22 de la República Dominicana reacciona tras conectar un jonrón de dos carreras para cerrar el partido contra el Reino de los Países Bajos en el Loan Depot Park el 8 de marzo de 2026 en Miami, Florida.&nbsp;

Juan Soto #22 de la República Dominicana reacciona tras conectar un jonrón de dos carreras para cerrar el partido contra el Reino de los Países Bajos en el Loan Depot Park el 8 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 

Carmen Mandato/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de República Dominicana mostró todo su poder ofensivo al derrotar 12-1 a Países Bajos por la vía del nocaut en siete entradas en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un partido disputado en el LoanDepot Park.

El encuentro terminó anticipadamente gracias a la regla de misericordia, que establece el final del juego si un equipo tiene ventaja de 10 o más carreras después de la séptima entrada en la fase de grupos.

Lee además
Luis Arraez #2 celebra con Ronald Acuña Jr. #21 de Venezuela tras anotar contra Países Bajos durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Loan Depot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy domingo 8 de marzo
El dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, durante una práctica de bateo, el 30 de septiembre de 2025.
BÉISBOL

Tatis Jr. cumple otro sueño al uniformarse con República Dominicana en el Clásico Mundial

Festival de jonrones dominicanos

La ofensiva dominicana conectó cuatro cuadrangulares para encaminar una victoria contundente. El batazo decisivo llegó en la séptima entrada cuando Juan Soto disparó un jonrón que selló el triunfo.

Antes, Vladimir Guerrero Jr. había abierto el camino con un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada, mientras que Junior Caminero y Austin Wells también se sumaron al festival ofensivo durante una quinta entrada de seis carreras que prácticamente sentenció el partido.

Caminero destacó especialmente con un poderoso batazo de 424 pies hacia el jardín izquierdo que salió del bate a 115.8 mph, uno de los jonrones más fuertes registrados en las últimas ediciones del torneo.

Severino controla desde la lomita

En el montículo, Luis Severino tuvo una sólida actuación al permitir una sola carrera en cuatro entradas.

La única anotación de los neerlandeses llegó gracias a un jonrón solitario de Didi Gregorius, excompañero de Severino en los New York Yankees.

El bullpen de Países Bajos intentó frenar el ataque dominicano utilizando varios relevistas, pero el control fue un problema constante, concediendo ocho bases por bolas que facilitaron la producción ofensiva del rival.

Dominicana domina el Grupo D

Con este triunfo, República Dominicana mejora su récord a 2-0 en el Grupo D, uniéndose a Venezuela como los únicos equipos invictos del sector.

Por su parte, Países Bajos cae a 1-2, quedando en una posición complicada en la lucha por avanzar a los cuartos de final.

El conjunto dominicano buscará mantener su paso perfecto cuando enfrente a Israel en su próximo partido, mientras que los neerlandeses también se medirán a Israel intentando cerrar la fase de grupos con récord de 2-2.

Con una alineación repleta de estrellas y siete jonrones en sus dos primeros juegos, República Dominicana confirma su candidatura como uno de los grandes favoritos para ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

