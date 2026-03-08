domingo 8  de  marzo 2026
BÉISBOL

Fischer y D'Orazio activaron la máquina de café para Italia en el Clásico Mundial de Béisbol

La selección de Italia tiene marca de 2-0 y este lunes descansa para luego en días seguidos medirse a Estados Unidos y México

Fischer y DOrazio comandaron la ofensiva de Italia

Fischer y D'Orazio comandaron la ofensiva de Italia

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

HOUSTON.- En el dugout de Italia, la máquina de espresso trabajó casi tanto como los bateadores durante este Clásico Mundial de Béisbol 2026. Tras el jonrón de Andrew Fischer, volvió a encenderse cuando JJ D’Orazio conectó el batazo que empató el juego, un momento que impulsó la reacción que terminaría dándole la victoria a los italianos 7-4.

El batazo de D’Orazio cambió por completo el ritmo del encuentro. Italia, que había comenzado cuesta arriba tras permitir dos anotaciones en el primer inning, encontró en su ofensiva la energía suficiente para reaccionar y darle la vuelta al marcador ante una afición que poco a poco empezó a sentir el aroma de la remontada.

Pero fue Fischer a quien la cafeína puso más productivo. Un episodio más tarde ligó hit para romper el empate e iniciar un rally de tres rayitas obtenidas con un doble impulsor de Miles Mastrobuni y sencillo de Danti Nori.

Italia, que consigue su segundo triunfo en el clásico, fabricó dos más en la quinta entrada con triple remolcador de Sam Antonacci.

"Era bastante importante estas dos victorias porque cualquier cosa puede suceder entre los tres equipos que están arriba. Nos hemos estado preparando buen contra cada equipo. Hemos hecho el plan, lo hemos seguido como se debe y hay que seguir", dijo el mánager Francisco Cervelli en rueda de prensa.

Y mientras el aroma de los espressos despertaba a los dirigidos por Francisco Cervelli, parecía que la ofensiva de Gran Bretaña había bebido té, estaban en un estado de reposo. Y cuando intentaron volver a despertar, en el octavo episodio con dos carreras, Italia terminó celebrando mientras Andrea Bocelli sonaba en los parlantes del Daikin Park, en Houston.

La selección de Italia estará libre este lunes, pero el martes deberá medirse a la favorita Estados Unidos y el miércoles a la siempre de México.

