sábado 4  de  julio 2026
Béisbol

Exgrandeliga Eliézer Alfonzo busca a su esposa e hija entre los escombros tras sismos en Venezuela

Eliézer Alfonzo mantiene la esperanza de hallar con vida a su esposa e hija, atrapadas en un hotel colapsado por los sismos en Venezuela.

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Por Pedro Felipe Hernández

El exreceptor venezolano de Grandes Ligas, Eliézer Alfonzo, vive una de las situaciones más difíciles de su vida al mantener la búsqueda de su esposa y su hija entre los escombros del hotel Eduard's Suite, en el estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Nueve días después de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas 38 segundos de diferencia, Alfonzo continúa al frente de las labores de rescate con maquinaria que consiguió por cuenta propia y con el apoyo de rescatistas estadounidenses, cuya participación coordinó a través de la embajada de Estados Unidos.

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Su esposa, Patricia Alejandra, y su hija Eliana Patricia, de 16 años y con nacionalidad venezolana-estadounidense, se encontraban en la habitación 407 del hotel cuando la estructura colapsó.

El hallazgo de la mascota renueva la esperanza

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando los equipos de rescate encontraron con vida a Mila, la perra de apenas tres meses de la familia. Sus ladridos alertaron a los socorristas y a los llamados "topos" locales, alimentando la esperanza de que también puedan sobrevivir las dos mujeres.

"Si apareció la perrita de mi hija, yo pienso que ellas dos están ahí porque sé que son bastante guerreras", expresó el exbeisbolista.

El hotel Eduard's Suite fue una de las cerca de 200 edificaciones que colapsaron completamente tras los terremotos, según las cifras oficiales.

Continúan las señales de vida

Antes de la llegada de los especialistas estadounidenses, un grupo de veinte mineros provenientes de Tumeremo trabajó durante varios días removiendo escombros en las complejas estructuras formadas por el derrumbe.

Además del rescate de Mila, las pruebas realizadas con perros especializados continúan ofreciendo indicios alentadores.

"Hasta que yo no las tenga en mis manos sigo confiando que están vivas", aseguró Alfonzo, quien disputó seis temporadas en las Grandes Ligas tras debutar en 2006 con los San Francisco Giants.

El exreceptor también recordó que la última imagen de su hija fue una fotografía enviada por su esposa apenas una hora antes del terremoto, donde la adolescente aún permanecía dormida.

En medio de la emergencia, Alfonzo logró rescatar al hijo de uno de los peloteros hospedados en el hotel, además de varios empleados, trasladándolos en su propio vehículo hasta un hospital.

Pese al paso de los días, el exgrandeliga mantiene intacta su determinación: "Yo estaré hasta el final hasta tenerlas en mis manos".

FUENTE: Con información de AFP

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