También resaltó que para los galácticos el equipo siempre estuvo primero que las farras. “Beckham, Zidane o Figo eran unos grandes profesionales. A Roberto Carlos y Ronaldo les gustaba más salir, pero tampoco salían todos los días. Si se jugaba en sábado y se ganaba igual se salía, pero de ahí a que saliéramos un viernes o un sábado jugando un domingo… No es así”

Sobre la salida de Vicente Del Bosque confesó que se vivieron momentos amargos. “Querían echar a Del Bosque y nosotros queríamos que se quedase… Nos lo habían dicho y se armó, porque no nos gustaron las formas. Y se armó porque el presidente no quería celebrar la Liga con nosotros. Teníamos que ir al Ayuntamiento y muchos jugadores no querían ir allí si echaban a Del Bosque. Fue difícil disfrutar de la cena y de lo que íbamos a hacer cuando acabase. Por la mañana tuvimos que ir al Ayuntamiento. Habíamos quedado en no ir, pero cambiamos de idea, dos no se enteraron y les cayó una multa. Y luego Del Bosque no estaría la siguiente temporada”.

