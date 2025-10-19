Shohei Ohtani es considerado el “Michael Jordan del béisbol” tras una actuación histórica

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles sostiene el trofeo de Jugador Más Valioso (MVP) durante una ceremonia tras el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde los Dodgers derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 5-1 en el Dodger Stadium el 17 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.

Shohei Ohtani volvió a desafiar los límites del deporte con una de las actuaciones más impresionantes en la historia de la postemporada de las Grandes Ligas . El fenómeno japonés lideró a los Dodgers de Los Ángeles a la victoria 5-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) , asegurando el pase a la Serie Mundial y dejando un mensaje claro: no existe nadie como él en el béisbol moderno.

En una noche mágica en el Dodger Stadium, Ohtani fue simplemente imparable. En el montículo, lanzó seis entradas en blanco, ponchó a 10 bateadores y permitió solo dos hits. Con el bate, tuvo una jornada perfecta: tres jonrones en tres turnos, impulsando tres carreras y desatando la euforia en la afición angelina.

Su actuación —dominante desde ambos lados del juego— fue descrita por muchos como la mejor exhibición individual en un partido de postemporada. El propio mánager de los Dodgers, Dave Roberts, no escatimó elogios:

“Esa fue probablemente la mejor actuación de postemporada de todos los tiempos”, afirmó Roberts. “Ha habido muchos partidos históricos. Y hay una razón por la que es el mejor jugador del planeta”.

“Lo que hizo en el montículo, lo que hizo al bate… creó muchos recuerdos para mucha gente. Ganar el MVP de la NLCS con una actuación así es muy especial. Estoy feliz de poder acompañarlo en este viaje”.

El Michael Jordan del béisbol

Su compañero de equipo Mookie Betts fue aún más allá con sus palabras tras el triunfo, comparando a los Dodgers con los Chicago Bulls de los 90 y coronando a Ohtani como el equivalente beisbolero de Michael Jordan.

“Lo he dicho muchas veces: somos como los Bulls, y él es Michael Jordan”, señaló Betts. “Cuando él se va, nos vamos todos. Lo vieron hoy, y me alegra que esté en nuestro equipo”.

Esa comparación resume lo que Ohtani representa para su equipo y para el béisbol: liderazgo absoluto, talento sobrenatural y una influencia que trasciende el deporte. Cada una de sus apariciones —ya sea lanzando o bateando— se convierte en un espectáculo global.

Incluso el mánager rival, Pat Murphy, reconoció la magnitud del momento:

“Esta noche fuimos parte de una actuación icónica, quizás la mejor actuación individual de la historia en un partido de postemporada”, dijo Murphy. “No creo que nadie pueda discutirlo. El tipo ponchó a 10 y conectó tres jonrones”.

Ohtani se alzó con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NLCS, consolidando su estatus como la figura más dominante del béisbol actual.

Shohei Ohtani (25).jpg El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja como lanzador en un juego ante los Padres de San Diego, el 17 de junio de 2025. RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

Los 700 millones de dólares más rentables del deporte

Cuando los Dodgers firmaron a Shohei Ohtani por 700 millones de dólares en diciembre de 2023, muchos consideraron el acuerdo como el más grande en la historia del deporte. Sin embargo, tras actuaciones como la del Juego 4, esa cifra parece quedarse corta.

Ohtani no solo genera impacto en el terreno de juego: su valor comercial, mediático y deportivo ha transformado a los Dodgers y a la MLB entera. Su camiseta es la más vendida del béisbol, los ratings televisivos se disparan cuando juega, y su presencia atrae a millones de nuevos aficionados, especialmente desde Asia.

Además, su contrato fue estructurado de forma innovadora, con gran parte del dinero diferido, lo que permitió a Los Ángeles reforzarse alrededor de él sin comprometer el tope salarial.

Mientras otros jugadores como Juan Soto firmaron contratos aún más lucrativos solo por sus habilidades ofensivas, Ohtani bate y lanza al nivel de los mejores del mundo en ambas facetas, una combinación que no se veía desde Babe Ruth —y que, en realidad, ya superó en términos de consistencia y modernidad.

Ohtani no es simplemente un jugador de béisbol: es una franquicia entera en un solo cuerpo. Su talento, ética y magnetismo lo convierten en la figura más valiosa del deporte actual.

Con cada salida al campo, Shohei Ohtani redefine lo posible. Su triple jonrón y 10 ponches en un juego decisivo de postemporada lo colocan en una dimensión donde la historia del béisbol se detiene para admirarlo.

No hay comparación justa para describir su impacto: es el Michael Jordan del béisbol, un fenómeno irrepetible que sigue elevando los estándares de lo que significa ser un atleta de élite.