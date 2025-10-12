domingo 12  de  octubre 2025
AUTOMOVILISMO

Venezolano Alessandro González se convirtió en el mejor piloto latino en Italia

La promesa del automovilismo venezolano, Alessandro González, se posicionó en P9 de un total de 52 pilotos que compitieron en Lonato, Italia, el fin de semana

El joven venezolano Alessandro González ha tenido una gran temporada y se ha establecido como una promesa importante en la disciplina del automovilismo.

Alessandro González en Instagram / @alessandrogonzalez33
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La joven promesa del automovilismo venezolano, Alessandro González, hizo su debut este año en la categoría 100cc y el pasado fin de semana ratificó su estatus de prospecto, al posicionarse en P9 de un total de 52 pilotos que compitieron en Lonato, Italia.

De esta forma, González se convirtió en el mejor piloto latinoamericano de la categoría, pues se tomaron en cuenta los puntajes combinados de las finales A y B. La final B correspondía al repechaje y solo 5 pilotos clasificaban a la final A.

El resultado del fin de semana le colocó la guinda al pastel a una sólida temporada para González en las pistas italianas. A finales de septiembre participó en una carrera de EasyKart en Lonato y quedó en el lugar P16 de un total de 32 pilotos y posteriormente logró ingresar a la posición P9 en el circuito South Garda Karting.

De igual forma, González también probó ser profeta en su tierra, luego de que el mes pasado quedara en el primer lugar del campeonato nacional EasyKart en Venezuela.

Si bien este fue el cierre de su campaña, se tiene pautado que el joven piloto continúe representando al país sudamericano en distintos circuitos internacionales antes de que se pase oficialmente la página hacia el 2026.

González cuenta con el respaldo de un gran equipo, conformado, entre otros, por marcas como Caja Caracas Casa de Bolsa, Dalvito, KRS Lubricantes y LMV Lubricantes, Vida Comercial, Clover y Chicles Papaupa.

Declaraciones

"Muy contento por mi actuación en la Gran Final Mundial del Campeonato Easy Kart Italia", señaló González en su cuenta de Instagram hace algunos días. "De un total de 52 pilotos en la categoría 100cc, logré posicionarme P9, destacándome como el mejor piloto de Latinoamérica. Quiero agradecer especialmente a mi papá, ya que sin él nada de esto fuese posible. También a mi familia, a mi equipo y a mi coach", agregó.

Venezuela, un país que principalmente se destaca por su exportación de beisbolistas de alto nivel, apuesta por seguir creciendo en el automovilismo, en donde llegaron a tener a un representante en la máxima categoría, la Fórmula 1, con Pastor Maldonado.

