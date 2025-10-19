domingo 19  de  octubre 2025
Verstappen saca su mejor versión en Austin y complica a los McLaren

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró el domingo una victoria autoritaria en el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto holandés Max Verstappen, ganador de la carrera de Red Bull Racing, llega al podio mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, observa al final del Gran Premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 19 de octubre de 2025.&nbsp;

El piloto holandés Max Verstappen, ganador de la carrera de Red Bull Racing, llega al podio mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, observa al final del Gran Premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 19 de octubre de 2025. 

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró el domingo una victoria autoritaria en el Gran Premio de Estados Unidos que relanza sus aspiraciones a un quinto título consecutivo en la Fórmula 1.

Mad Max se impuso por 7,9 segundos sobre el británico Lando Norris (McLaren) en un podio que construyó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el Sprint de Fórmula Uno de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025. 
Verstappen aprovecha los choques de McLaren y se lleva el sprint de Austin
El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Getafe CF y el Real Madrid CF en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez en Getafe el 19 de octubre de 2025. 
Real Madrid sobrevive en Getafe con Kylian Mbappé como protagonista

El australiano Oscar Piastri (McLaren) concluyó en la quinta plaza en Austin (Texas) y su ventaja al frente del Mundial sigue menguando respecto a su compañero Norris y Verstappen, que suma tres victorias en las cuatro últimas carreras.

La confianza de Mad Max en lograr una remontada nunca vista en la historia de la Fórmula 1 se ha disparado con este triunfal fin de semana en el Circuito de las Américas, donde el sábado ya se impuso también en el esprint.

El tetracampeón mundial sigue en el tercer lugar de la clasificación general pero ha reducido su desventaja a 26 puntos respecto a Norris y 40 de Piastri.

"La oportunidad está ahí, sólo tenemos que cumplir cada fin de semana (...) Es emocionante", dijo Verstappen sobre la hazaña que quiere completar en los cinco últimos Grandes Premios del año.

El segundo puesto de Norris maquilló un aciago fin de semana de McLaren, que el sábado vio como sus dos pilotos colisionaban en el esprint y debían abandonar en la primera vuelta.

Este domingo Piastri apenas escaló una posición desde su sexto lugar de salida.

El australiano fue incapaz de superar al veterano Lewis Hamilton, que conclusiones en el cuarto lugar, de nuevo a las puertas de su ansiado primer podio con el uniforme de Ferrari.

Los McLaren, que padecen una sequía de triunfos desde finales de agosto, lucieron muy lejos de las prestaciones actuales de Verstappen, que estuvo intratable de principio a fin bajo el fuerte calor texano, con temperaturas alrededor de los 30º Celsius.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el Sprint de Fórmula Uno de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el Sprint de Fórmula Uno de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025.

Segundo puesto agónico

El neerlandés, que disponía de la pole position, le barró el paso en la salida a Norris mientras Leclerc maniobraba por el exterior para rebasar al británico en la primera curva.

En la séptima vuelta se produjo un choque que derivó en el abandono del español Carlos Sainz Jr.

El piloto de Williams trató de adelantar por el interior al joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes) que, al realizar el siguiente viraje, recibió un impacto del español en la parte trasera que lo sacó del trazado.

Antonelli regresó a la prueba en el último lugar mientras Sainz Jr se retiraba por este incidente que iba a ser investigado por la organización.

En la cabeza, Norris lanzó varios ataques sobre Leclerc hasta rebasarlo en la vuelta 21. El gran beneficiado de la pugna era Verstappen, que agrandaba su ventaja sobre sus perseguidores por encima de los 10 segundos.

Norris volvió a perder la segunda posición a favor de Leclerc tras una parada para cambiar neumáticos en la vuelta 33.

El piloto de Ferrari rodó casi 20 vueltas por delante del británico, sacándole más de dos segundos.

Norris, sin embargo, encontró su ritmo a tiempo y lanzó un exitoso ataque sobre Leclerc a cuatro vueltas del final mientras Verstappen rodaba sin oposición hasta la meta.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) concluyó en el décimo lugar y el argentino Franco Colapinto (Alpine) en el decimoséptimo después de haber arrancado desde la decimoquinta plaza.

FUENTE: AFP

