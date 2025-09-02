martes 2  de  septiembre 2025
¡Fe a millón! Capitán de la Vinotinto asegura que "me visualizo en el Mundial"

Tomás Rincón, uno de los grandes líderes dentro de la Vinotinto, confesó que se viene la doble fecha "más importante de mi vida" ante Argentina y Colombia

El centrocampista venezolano Tomás Rincón celebra luego de anotar un tiro penal en un partido de la Copa América, el 5 de julio de 2024.

El centrocampista venezolano Tomás Rincón celebra luego de anotar un tiro penal en un partido de la Copa América, el 5 de julio de 2024.

SAM HODDE / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- Hombre récord de la selección de fútbol de Venezuela con 141 presentaciones, Tomás Rincón está convencido de que aún tiene por delante los partidos más importantes de su vida, jugándose la clasificación al Mundial del único país de Sudamérica que jamás ha estado en el torneo.

"Me visualizo en el Mundial", dice el fogueado jugador del Santos de Brasil en entrevista con la AFP.

Con un punto más que Bolivia en el séptimo lugar de la eliminatoria sudamericana, que da acceso al repechaje, Venezuela enfrentará el jueves a Argentina en Buenos Aires y el próximo martes a Colombia en la ciudad venezolana de Maturín.

Y para Rincón, a sus 37 años, es ahora o nunca.

Pregunta: Van 141 partidos con Venezuela, ¿vienen los partidos más importantes de su carrera?

Respuesta: "Sin duda. Es la doble fecha más importante de mi vida y creo que de las vidas de todos los que amamos a la selección, desde los que llevamos mucho tiempo hasta los muchachos nuevos (...) Ojalá podamos conseguir lo que hemos perseguido tantos años".

P: Juega con regularidad en el Santos, aunque el equipo atraviesa problemas en el Brasileirão. ¿Cómo llega al cierre de la clasificatoria?

R: "Estoy con ritmo y eso es importante. Competir, más allá del momento del club, me permite estar bien físicamente y sobre todo mentalmente, porque los partidos de la selección van a pasar mucho por lo mental, por la fortaleza que tengamos ante las dificultades".

"Una linda presión"

P: La experiencia de futbolistas como Salomón Rondón o la suya es vital. ¿Hablan de ello?

R: "Hablamos siempre, no solo con Salo, sino con el resto de los muchachos, con Nahuel (Ferraresi), con Yangel (Herrera), con (Rafael) Romo. Estamos todos en la misma línea: entendiendo la importancia que tiene (la doble fecha), pero asumiéndolo con tranquilidad (...). Hay presión, pero es una linda presión".

P: ¿Cómo plantear estos encuentros?

R: "Con equilibrio. Claro que nuestro partido clave va a ser en casa con Colombia, pero tenemos que ir a Argentina a competir. Si estamos invitados a bailar, tenemos que bailar bien (...). No es descabellado sumar puntos en Buenos Aires y ganar impulso para jugar con Colombia".

P: Herrera es baja por lesión y José "El Brujo" Martínez cumple suspensión en el primer partido y está en duda para el segundo por una fractura en la mano izquierda. ¿Mayor peso para usted en el mediocampo?

R: "La baja de Yangel es difícil (...), pero son cosas a las que estamos expuestos los futbolistas. Le deseo pronta recuperación, lo mismo al 'Brujo', deseando que llegue (...). Estoy preparado, he deseado mucho este momento".

El honor del capitán

P: ¿Se ve en el Mundial?

R: "Yo me visualizo en el Mundial, sueño con el Mundial (...). Cuando me acuesto, me veo con la camiseta de la Vinotinto cantando el himno (en el Mundial) y a veces, cuando lo comento con mis familiares, hasta se me salen las lágrimas".

P: ¿Cierre perfecto?

R: "Siempre trabajé por el Mundial. Pensé que podía llegar antes, no se ha podido, y tenemos esta oportunidad (...). Han pasado muchos años desde que fui convocado la primera vez a la selección (en 2008) y tengo la misma ilusión. No me imaginé nunca que iba a representar a mi país tanto tiempo. Es un honor (...) y cuando Juan (Arango) salió y heredé la cinta de capitán, aún más".

P: El seleccionador Fernando Batista le visitó en Brasil, ¿qué le dijo?

R: "'Bocha' ha sido claro desde el primer día: íbamos a pelear hasta el final. Hubiésemos querido ya estar clasificados (...). Hemos cometido errores, hemos tenido altibajos, pero también hemos hecho cosas bien y tenemos que remarcar eso".

P: Oportunidad inédita, más allá del aumento de cupos mundialistas en Sudamérica (4,5 a 6,5)...

R: "Así es. Llegamos dependiendo de nosotros mismos. Tenemos una grandísima oportunidad y tenemos que aprovecharla".

FUENTE: AFP

