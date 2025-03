Venezuela aún puede ir al Mundial, la puerta del repechaje continúa abierta para la vinotinto

• Argentina - 31 puntos (clasificada oficialmente al Mundial)

• Ecuador - 23 puntos

• Uruguay - 21 puntos (7 goles de diferencia)

• Brasil - 21 puntos (4 goles de diferencia)

• Paraguay - 21 puntos

• Colombia - 20 puntos

• Venezuela - 15 puntos

• Bolivia - 14 puntos

• Perú - 10 puntos (-11 goles de diferencia)

• Chile - 10 puntos (-12 goles de diferencia)

Como podemos observar, Venezuela ha logrado escalar un peldaño en la tabla al ganar por la mínima diferencia 1-0 a los peruanos y los coloca en la séptima plaza donde tienen, de momento, derecho al repechaje y, por consiguiente, mantener el sueño mundialista. Además, también está el hecho de que tanto peruanos como chilenos la tienen muy difícil para recuperarse y desafiar ese séptimo lugar. Queda entonces Bolivia como la selección que estará al asecho de la vinotinto. Obviamente, también dependerá de las próximas actuaciones de los venezolanos y de que salgan a buscar la victoria y no empates, como se caracterizaron en otras jornadas anteriores.

El próximo partido de Venezuela será clave

El próximo partido de Venezuela será precisamente ante Bolivia, lo cual ya podemos prever que será un combate muy reñido. Sin embargo, “la moneda” se inclina un poco más hacia los venezolanos, pues no solo estarán mejor anímicamente, sino que jugarán en suelo venezolano, lo cual siempre se considera una ventaja adicional. Vale recordar que, en el partido de ida de Venezuela Vs. Bolivia (jornada 7), se llevó a cabo en el Alto, donde los bolivianos golearon a los venezolanos con marcador de 4-0. Por ello, el partido de vuelta será en Venezuela y aunque no se ha especificado el lugar de este próximo enfrentamiento, lo más probable es que sea en el Monumental de Maturín, ya que allí se han estado llevando a cabo los compromisos de Venezuela en estas eliminatorias sudamericanas.

Este encuentro será clave para Venezuela, pues los próximos enfrentamientos luego de ese partido lucen bastante comprometedores:

• 09 de agosto ante Uruguay

• 09 de septiembre ante Argentina

• 14 de septiembre ante Colombia

Bolivia, por su parte, tendrá, luego del compromiso contra Venezuela, las siguientes citas:

• 09 de agosto ante Chile

• 09 de septiembre ante Colombia

• 14 de septiembre ante Brasil

Por ello resulta vital que Venezuela gane ante los bolivianos, pues así podrá jugar sus próximos compromisos sin tanta presión. Entretanto, Bolivia puede buscar un empate con Venezuela, y luego ganar por diferencia de goles a los chilenos, quienes seguramente saldrán al campo más desmotivados.