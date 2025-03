¿La Vinotinto va? Es hora de no fallar ni decepcionar

“Oeoeoa, La Vinotinto va, Oeoeoa, La Vinotinto va (…) qué emoción, me late el corazón” , esta frase de una canción esperanzadora del año 2002, en una Venezuela que entraba en crisis tras años del gobierno de Hugo Chávez , era recurrente e ilusionaba a todo un país con ver a su selección en el Mundial . Hoy, 23 años después parece ser esa una de las pocas ilusiones que ha logrado mantenerse vigente.

Y es que la selección de fútbol de Venezuela nuevamente ilusiona con la idea de ir al Mundial. Esta vez puede ser diferente. Pero llegó la hora de no fallar. De tener sangre fría y, aunque a algunos no les guste, de cuidar los resultados más que el estilo de juego, para así dejar de ser la única selección de Sudamérica que no ha asistido a la cita máxima.