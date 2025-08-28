Messi encabeza la lista de Argentina para sus últimos dos partidos en las eliminatorias

El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.

BUENOS AIRES.- Lionel Messi y Franco Mastantuono encabezan la lista de la selección argentina para las últimas dos fechas de la clasificatoria sudamericana al Mundial de 2026 , revelada este jueves, en la que el técnico Lionel Scaloni sumó dos nombres nuevos para los campeones del mundo.

La líder Argentina, ya clasificada a la Copa del Mundo que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México el año próximo, se enfrentará el 4 de septiembre con Venezuela (7°) en el estadio Monumental de Buenos Aires y cinco días después visitará a Ecuador (2°) en Guayaquil.

Messi llegará a esta serie tras superar una molestia muscular que mermó su presencia este mes en el Inter Miami, flamante finalista de la Leagues Cup, una competición que disputan equipos de la liga mexicana y la MLS.

El astro, de 38 años, podría jugar ante Venezuela su último cotejo oficial en Buenos Aires, lo que pone un condimento especial a las dos últimas fechas del clasificatorio, en el que Argentina tiene asegurada la punta.

El 10 no ha confirmado si jugará el Mundial de 2026, aunque ha sido claro que su tiempo con la Albiceleste se acerca a su fin y se da por hecho que estos serán sus últimos cotejos clasificatorios.

"Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá un amistoso o más partidos. Luego no sé qué pasará, pero vamos con esa intención", dijo el capitán argentino, tras la victoria del Inter con dos goles suyos ante Orlando City el miércoles en la semifinal de la Leagues Cup.

Nuevos rostros

Además, también fue llamado Franco Mastantuono, que con 18 años recién cumplidos ya disputó sus primeros minutos como jugador del Real Madrid en la liga española.

Para estos dos encuentros, Scaloni dispuso de convocar a un par de nuevas caras, entre ellas el mediocampista Alan Varela, del Porto de Portugal, en lugar de Enzo Fernández (Chelsea), que deberá cumplir dos fechas de suspensión por haber sido expulsado ante Colombia.

Otra novedad es la citación del delantero José Manuel "El Flaco" López, de buena campaña en el Palmeiras de Brasil, y que llega en lugar de Alejandro Garnacho, con poca actividad en el Manchester United y recién sumado al Chelsea inglés.

En la defensa, Scaloni llamó de nuevo a Julio Soler, zaguero del Bournemouth, y no tuvo en cuenta en esta oportunidad a Valentín Barco (Racing de Estrasburgo, FRA) ni a Facundo Medina (Olympique de Marsella, FRA).

La lista de 29 convocados

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ENG), Walter Benítez (Crystal Palace, ENG) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ENG), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, FRA), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth, ENG).

Volantes: Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Alan Varela (FC Porto, POR), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como 1907, ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami, USA), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen, GER), Franco Mastantuono (Real Madrid, ESP), Valentín Carboni (Génova, ITA).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid. ESP), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás González (Juventus, ITA), Lionel Messi (Inter Miami, USA), Lautaro Martínez (Inter Milán, ITA), José Manuel López (Palmeiras, BRA).

