Felipe Massa se rinde a los pies de un nuevo piloto brasileño: “Es el mejor novato de la Fórmula 1”

El surgimiento de Gabriel Bortoleto, quien correrá en casa el 8 y 9 de noviembre de 2025 en el Gran Premio de Brasil, y del argentino Franco Colapinto ha dado un nuevo impulso a Latinoamérica en la Fórmula 1.

El piloto brasileño de Kick Sauber, Gabriel Bortoleto, habla durante una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 16 de octubre de 2025.

Después de ocho años, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 volverá a tener un piloto local: Gabriel Bortoleto . El joven paulista de 21 años, actualmente en su primera temporada con Sauber, ha recibido grandes elogios de su compatriota y expiloto de Ferrari, Felipe Massa , quien no duda en calificarlo como “el mejor novato del año”.

“Evolucionó mucho”, aseguró Massa en una entrevista concedida a AFP, destacando la madurez y el crecimiento del brasileño desde sus inicios en el karting. “Demuestra talento y puede quedarse muchos años en la Fórmula 1 y tener una carrera sólida”, agregó el exsubcampeón mundial de 2008.

Aunque debutantes como Isack Hadjar (Racing Bulls) o Kimi Antonelli (Mercedes) han sumado más puntos gracias a monoplazas más competitivos, Massa considera que Bortoleto ha mostrado el mayor progreso y consistencia dentro de su contexto.

“Hay otros pilotos como Hadjar o Antonelli que hacen un gran trabajo, pero si tengo que elegir al mejor novato, elijo a Bortoleto”, sentenció el expiloto de 44 años.

El renacer del automovilismo latinoamericano

Massa también destacó el impacto que ha tenido el regreso de pilotos latinoamericanos a la máxima categoría.

“El automovilismo en América Latina venía sufriendo. No teníamos pilotos brasileños o argentinos en los últimos años en la Fórmula 1. Hoy tenemos a Bortoleto y a Franco Colapinto, y vienen más jóvenes con potencial como Rafael Câmara o Felipe Drugovich. Sin duda, hay una evolución”, explicó.

Brasil, de Senna a Bortoleto

El país sudamericano, que alguna vez fue potencia con Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello y el propio Massa, estuvo sin un piloto titular entre 2017 y 2024.

“Quizás no teníamos un piloto con el nivel adecuado para llegar y quedarse. Solo hay 20 plazas en la Fórmula 1, y necesitas el talento, la mentalidad y la base correcta para mantenerte”, reflexionó Massa.

Sergio Pérez y el nuevo capítulo latinoamericano

Massa también celebró el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la parrilla de F1 en 2026, cuando competirá con el nuevo equipo Cadillac.

“Es un piloto con muchos años de experiencia y buenos resultados. Tiene mucho apoyo en su país, tanto de fans como de patrocinadores. Merece estar en la Fórmula 1”, aseguró.

El reto de los jóvenes y el papel de los patrocinadores

Massa recordó las dificultades que enfrentan los pilotos latinoamericanos para llegar a la élite del automovilismo: “Tienen que irse muy jóvenes a Europa o Estados Unidos. Es difícil, dejas a la familia atrás, pero si tienes un sueño, puedes llegar más lejos de lo que imaginas”.

Por último, destacó la importancia del apoyo económico en la región: “Con patrocinadores, hay más oportunidades para jóvenes con talento pero sin recursos. ¡Que vengan más apoyos!”.

Con el respaldo de figuras como Massa y el entusiasmo del público brasileño, Gabriel Bortoleto apunta a convertirse en el nuevo referente de Brasil en la Fórmula 1, marcando el inicio de una nueva era para el automovilismo latinoamericano.