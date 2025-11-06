Felipe Massa se rinde a los pies de un nuevo piloto brasileño: “Es el mejor novato de la Fórmula 1”

Después de ocho años, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 volverá a tener un piloto local: Gabriel Bortoleto. El joven paulista de 21 años, actualmente en su primera temporada con Sauber, ha recibido grandes elogios de su compatriota y expiloto de Ferrari, Felipe Massa, quien no duda en calificarlo como “el mejor novato del año”.
“Evolucionó mucho”, aseguró Massa en una entrevista concedida a AFP, destacando la madurez y el crecimiento del brasileño desde sus inicios en el karting. “Demuestra talento y puede quedarse muchos años en la Fórmula 1 y tener una carrera sólida”, agregó el exsubcampeón mundial de 2008.
Aunque debutantes como Isack Hadjar (Racing Bulls) o Kimi Antonelli (Mercedes) han sumado más puntos gracias a monoplazas más competitivos, Massa considera que Bortoleto ha mostrado el mayor progreso y consistencia dentro de su contexto.
“Hay otros pilotos como Hadjar o Antonelli que hacen un gran trabajo, pero si tengo que elegir al mejor novato, elijo a Bortoleto”, sentenció el expiloto de 44 años.
El renacer del automovilismo latinoamericano
Massa también destacó el impacto que ha tenido el regreso de pilotos latinoamericanos a la máxima categoría.
“El automovilismo en América Latina venía sufriendo. No teníamos pilotos brasileños o argentinos en los últimos años en la Fórmula 1. Hoy tenemos a Bortoleto y a Franco Colapinto, y vienen más jóvenes con potencial como Rafael Câmara o Felipe Drugovich. Sin duda, hay una evolución”, explicó.
Brasil, de Senna a Bortoleto
El país sudamericano, que alguna vez fue potencia con Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello y el propio Massa, estuvo sin un piloto titular entre 2017 y 2024.
“Quizás no teníamos un piloto con el nivel adecuado para llegar y quedarse. Solo hay 20 plazas en la Fórmula 1, y necesitas el talento, la mentalidad y la base correcta para mantenerte”, reflexionó Massa.
Sergio Pérez y el nuevo capítulo latinoamericano
Massa también celebró el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la parrilla de F1 en 2026, cuando competirá con el nuevo equipo Cadillac.
“Es un piloto con muchos años de experiencia y buenos resultados. Tiene mucho apoyo en su país, tanto de fans como de patrocinadores. Merece estar en la Fórmula 1”, aseguró.
El reto de los jóvenes y el papel de los patrocinadores
Massa recordó las dificultades que enfrentan los pilotos latinoamericanos para llegar a la élite del automovilismo: “Tienen que irse muy jóvenes a Europa o Estados Unidos. Es difícil, dejas a la familia atrás, pero si tienes un sueño, puedes llegar más lejos de lo que imaginas”.
Por último, destacó la importancia del apoyo económico en la región: “Con patrocinadores, hay más oportunidades para jóvenes con talento pero sin recursos. ¡Que vengan más apoyos!”.
Con el respaldo de figuras como Massa y el entusiasmo del público brasileño, Gabriel Bortoleto apunta a convertirse en el nuevo referente de Brasil en la Fórmula 1, marcando el inicio de una nueva era para el automovilismo latinoamericano.