LeBron James, de los 76ers de Filadelfia, lanza el balón en la segunda mitad de un partido ante los Pistons de Detroit en el Little Caesars Arena.

LOS ÁNGELES.- El veterano LeBron James superó a Jason Kidd como el tercer jugador con más asistencias en la historia de la NBA en el triunfo de los 76ers de Filadelfia por 131-124 ante los Pacers de Indiana el domingo.

En su temporada 24 en la liga, "King" James dejó atrás la marca de 12.091 asistencias que acumuló Kidd en las 19 campañas que jugó hasta retirarse en 2013.

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"Es algo que obviamente no había previsto en mi carrera, pero las asistencias significan mucho para mí: mover el balón, poder encontrar a mis compañeros de equipo", dijo LeBron.

Asimismo, el veterano añadió que, más allá del logro en particular, poder seguir asociando su nombre con el de algunas de las más grandes figuras en la historia de su deporte resulta muy especial.

"Y simplemente estar vinculado a algunos de los más grandes que han jugado este deporte, y también a un gran amigo mío, JK (Jason Kidd). Es muy especial", agregó.

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LeBron, que acumula 12.092 asistencias, solo tiene por delante en esa estadística a John Stockton (15.806) y Chris Paul (12.552).

Se aupó al podio histórico en el último cuarto del triunfo ante los Pacers con un pase al escolta VJ Edgecombe, un jugador que no había nacido cuando LeBron ingresó en la NBA.

LeBron, que el próximo mes cumplirá 42 años, dio 11 asistencias, la mayor cantidad desde que se unió esta campaña a los Sixers. El máximo anotador histórico de la liga aportó también 15 puntos y 7 rebotes.

Boston vuelve a ganar y lidera el Este

Los Sixers siguen a medio juego de los Celtics de Boston, líderes de la Conferencia Este, que este domingo lograron su sexta victoria consecutiva con una paliza en casa de 131-94 a los Mavericks de Dallas en el TD Garden.

Jayson Tatum lideró la victoria con 32 puntos, seis rebotes y seis asistencias y los Celtics mejoraron su récord a 11-2.

Por su parte, los Knicks de Nueva York, vigentes campeones de la NBA, mejoraron su marca a 7-6 al ganar 112-108 en tiempo extra a los Raptors de Toronto. Karl-Anthony Towns y Jalen Brunson anotaron 28 puntos cada uno para los Knicks.

FUENTE: Con información de AFP