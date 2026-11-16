El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, regresó este lunes a los entrenamientos del conjunto bávaro después de permanecer tres meses alejado de la actividad por una meningitis que incluso requirió hospitalización.
Vincent Kompany regresó a los entrenamientos del Bayern Múnich tras superar una meningitis, aunque todavía no está confirmado su regreso al banquillo.
El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, regresó este lunes a los entrenamientos del conjunto bávaro después de permanecer tres meses alejado de la actividad por una meningitis que incluso requirió hospitalización.
El técnico belga volvió a ponerse al frente de las prácticas en la ciudad deportiva del club, aunque todavía presenta algunas secuelas físicas de los problemas de salud que sufrió recientemente.
En imágenes difundidas en las redes sociales se observa a Kompany con el brazo izquierdo en cabestrillo, como medida de protección para el hombro que se lesionó tras sufrir un desvanecimiento hace tres semanas, episodio que derivó en su hospitalización y en el posterior diagnóstico de meningitis.
Durante la sesión estuvieron ausentes numerosos futbolistas convocados por sus respectivas selecciones, así como el guardameta y capitán Manuel Neuer, quien se recupera de una lesión en el pie.
Por su parte, Jamal Musiala y el colombiano Luis Díaz, ambos en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, participaron en el entrenamiento.
Kompany ya había regresado la semana pasada a su despacho en las instalaciones del Bayern, aunque entonces se había limitado a realizar labores administrativas desde su ordenador, sin incorporarse todavía a las prácticas.
Su presencia en el entrenamiento de este lunes no significa necesariamente que vaya a ocupar el banquillo en el próximo compromiso del equipo. El Bayern recibirá el viernes al Colonia por la Bundesliga y todavía no existe un anuncio oficial sobre su regreso a la dirección técnica durante los partidos.
Durante su ausencia, el segundo entrenador Aaron Danks asumió de manera interina las riendas del conjunto muniqués y este lunes acompañó nuevamente a Kompany en la sesión de trabajo.
El técnico belga permaneció seis días hospitalizado después de sufrir el desvanecimiento mientras observaba un entrenamiento del segundo equipo del Bayern. Posteriormente, continuó su recuperación en casa.