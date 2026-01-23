Fernando Mendoza, la estrella de raíces cubanas que va por el número uno del Draft NFL 2026

El mariscal de campo de los Hoosiers de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, reacciona luego de conseguir un pase para touchdown, el 9 de enero de 2026.

Fernando Mendoza , quarterback de la Universidad de Indiana y orgulloso cubano-americano , anunció oficialmente este viernes su inscripción al Draft NFL 2026 , poniendo fin a una de las temporadas más memorables en la historia del fútbol americano colegial.

“Con confianza en mis bases y agradecimiento por cada persona que me ayudó a llegar hasta aquí, estoy listo para dar el siguiente paso”, escribió Mendoza en su cuenta de Instagram. Con un tono distendido, añadió: “Mi estado en LinkedIn ahora es ‘open to work’ y oficialmente me declaro para el Draft NFL 2026”.

De campeón nacional y ganador del Heisman al Draft

Mendoza viene de una temporada perfecta (16-0) en la que lideró a los Hoosiers de Indiana al primer campeonato nacional de su historia, coronado con una victoria 27-21 sobre Miami en el National Championship Game.

Su impacto fue total:

Ganador del Trofeo Heisman, el máximo reconocimiento individual del fútbol colegial.

41 pases de touchdown, líder de la Big Ten.

68% de pases completos.

3,535 yardas aéreas en la temporada.

A sus 22 años, Mendoza no solo dominó estadísticamente, sino que se consolidó como el rostro de una campaña histórica que transformó el programa de Indiana a nivel nacional.

Fernando Mendoza #15 de los Indiana Hoosiers reacciona tras un touchdown en el segundo cuarto contra los Miami Hurricanes en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida.

Proyectado como la primera selección global

De cara al Draft de abril, Fernando Mendoza es ampliamente proyectado como el pick número uno global. Los Las Vegas Raiders poseen la primera selección, algo que no ocurría desde 2007, cuando eligieron al quarterback JaMarcus Russell.

La posibilidad de que un quarterback cubano-americano sea la primera selección del Draft representaría un hito tanto para la franquicia como para la representación latina en la NFL.

Un referente para la comunidad latina

Más allá del terreno de juego, Mendoza se ha convertido en un símbolo de orgullo para la comunidad cubano-americana y latina, demostrando que el talento y el liderazgo pueden abrirse paso hasta la élite del fútbol americano profesional.

Con su declaración oficial al Draft, comienza ahora una nueva etapa para Fernando Mendoza, quien ya dejó su huella en el fútbol colegial y apunta a ser el próximo gran nombre de la NFL.