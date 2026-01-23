viernes 23  de  enero 2026
Fútbol Americano

Fernando Mendoza, la estrella de raíces cubanas que va por el número uno del Draft NFL 2026

Fernando Mendoza, quarterback cubano-americano de Indiana, se declara para el Draft NFL 2026 tras ganar el Heisman y el campeonato nacional colegial

El mariscal de campo de los Hoosiers de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, reacciona luego de conseguir un pase para touchdown, el 9 de enero de 2026.

El mariscal de campo de los Hoosiers de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, reacciona luego de conseguir un pase para touchdown, el 9 de enero de 2026.

KEVIN C. COX / GETTY IMAGES vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Fernando Mendoza, quarterback de la Universidad de Indiana y orgulloso cubano-americano, anunció oficialmente este viernes su inscripción al Draft NFL 2026, poniendo fin a una de las temporadas más memorables en la historia del fútbol americano colegial.

“Con confianza en mis bases y agradecimiento por cada persona que me ayudó a llegar hasta aquí, estoy listo para dar el siguiente paso”, escribió Mendoza en su cuenta de Instagram. Con un tono distendido, añadió: “Mi estado en LinkedIn ahora es ‘open to work’ y oficialmente me declaro para el Draft NFL 2026”.

Lee además
Fernando Mendoza, número 15 de los Indiana Hoosiers, celebra un pase de touchdown contra los Oregon Ducks.
DEPORTES

Fernando Mendoza, el regreso a casa que redefinió el sueño cubanoamericano
Fernando Mendoza, nacido en Miami, es el número 15 de los Indiana Hoosiers, equipo vencedor del Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 jugado en Miami. 
FÚTBOL AMERICANO

Fernando Mendoza gana en Miami, su ciudad natal, y corona campeón a Indiana en fútbol estudiantil

De campeón nacional y ganador del Heisman al Draft

Mendoza viene de una temporada perfecta (16-0) en la que lideró a los Hoosiers de Indiana al primer campeonato nacional de su historia, coronado con una victoria 27-21 sobre Miami en el National Championship Game.

Su impacto fue total:

Ganador del Trofeo Heisman, el máximo reconocimiento individual del fútbol colegial.

41 pases de touchdown, líder de la Big Ten.

68% de pases completos.

3,535 yardas aéreas en la temporada.

A sus 22 años, Mendoza no solo dominó estadísticamente, sino que se consolidó como el rostro de una campaña histórica que transformó el programa de Indiana a nivel nacional.

AFP__20260120__2257142020__v3__MidRes__CollegeFootballPlayoffNationalChampionshipMia
Fernando Mendoza #15 de los Indiana Hoosiers reacciona tras un touchdown en el segundo cuarto contra los Miami Hurricanes en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida.

Fernando Mendoza #15 de los Indiana Hoosiers reacciona tras un touchdown en el segundo cuarto contra los Miami Hurricanes en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida.

Proyectado como la primera selección global

De cara al Draft de abril, Fernando Mendoza es ampliamente proyectado como el pick número uno global. Los Las Vegas Raiders poseen la primera selección, algo que no ocurría desde 2007, cuando eligieron al quarterback JaMarcus Russell.

La posibilidad de que un quarterback cubano-americano sea la primera selección del Draft representaría un hito tanto para la franquicia como para la representación latina en la NFL.

Un referente para la comunidad latina

Más allá del terreno de juego, Mendoza se ha convertido en un símbolo de orgullo para la comunidad cubano-americana y latina, demostrando que el talento y el liderazgo pueden abrirse paso hasta la élite del fútbol americano profesional.

Con su declaración oficial al Draft, comienza ahora una nueva etapa para Fernando Mendoza, quien ya dejó su huella en el fútbol colegial y apunta a ser el próximo gran nombre de la NFL.

Temas
Te puede interesar

Fernando Mendoza, orgullo cubanoamericano: la temporada legendaria que llevó a Indiana al título nacional en su casa

Ferrari y Hamilton ven un desafío grande en el nuevo reglamento de la F1

Venezolano Jefferson Savarino cambia de club en Brasil y firma con Fluminense hasta 2029

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026.  video
TENSIONES

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.
¿CONSEJOS?

Delcy Rodríguez y Díaz-Canel hablan por teléfono: ¿El régimen de Cuba cederá ante EEUU?

Logo del mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan Chase.
ACUSACIóN

Trump demanda a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo por $5.000 millones

Vista aérea de la zona del proyecto.
CONTROVERSIA

Comisión de Miami-Dade autoriza expansión industrial sobre humedales protegidos

El cantante cubano Alfredito Rodríguez. 
OBITUARIO

Muere en Florida el cantante cubano Alfredito Rodríguez a los 74 años

Te puede interesar

Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Fuerzas de la Lotería de Florida asumen rol federal y entregan a un extranjero a custodia de ICE

Por Daniel Castropé
Imagen de la ciudad de Abu Dabi donde se realizan las conversaciones en busca de un acuerdo de paz definitivo entre Rusia e Ucrania.
NEGOCIACIONES

Arrancan las conversaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU en Abu Dabi

Los vehículos de Waymo, la empresa de tecnología de conducción autónoma, comienzan a dar servicio en Miami. 
ROBOTAXIS

Waymo debuta en Miami con su servicio de taxis de conducción autónoma, "sin conductor"

El mariscal de campo de los Hoosiers de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, reacciona luego de conseguir un pase para touchdown, el 9 de enero de 2026.
Fútbol Americano

Fernando Mendoza, la estrella de raíces cubanas que va por el número uno del Draft NFL 2026

Imagen referencial.
FALLO EJEMPLAR

Condenan a enfermero de Broward por millonario fraude al Medicare, ¿cómo lo hizo?