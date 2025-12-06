sábado 6  de  diciembre 2025
Ferran Torres brilla con un hat-trick y Barcelona mantiene el liderato en La Liga tras vencer al Betis

El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en La Liga tras derrotar 5-3 al Real Betis en el Estadio La Cartuja, resultado que le permite tomar una ventaja de cuatro puntos en la cima

El delantero español del Barcelona # 07 Ferran Torres celebra después de anotar un hat-trick durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Betis y el FC Barcelona en el Estadio Benito Villamarin de Sevilla el 6 de diciembre de 2025.&nbsp;

Por Pedro Felipe Hernández

El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en La Liga tras derrotar 5-3 al Real Betis en el Estadio La Cartuja, resultado que le permite tomar una ventaja de cuatro puntos en la cima. La gran figura del encuentro fue Ferran Torres, quien anotó un hat-trick en la primera mitad para encaminar la goleada blaugrana.

Barcelona remontó rápidamente tras el gol inicial del Betis

El duelo comenzó cuesta arriba para el Barça cuando Antony adelantó al Betis al minuto seis. Sin embargo, la respuesta fue inmediata: Ferran igualó en el 11’ con un remate dentro del área tras una jugada colectiva perfectamente construida.

El exdelantero del Manchester City volvió a aparecer apenas dos minutos después con una volea espectacular para poner el 2-1.

Roony Bardghji marca su primer gol en La Liga

El joven atacante sueco Roony Bardghji, una de las nuevas apuestas de Hansi Flick, anotó el tercero para el Barcelona aprovechando una asistencia de Pedri. Bardghji continúa consolidándose tras su llegada al club catalán en julio de 2025.

Ferran completa su triplete antes del descanso

Cinco minutos antes de finalizar la primera mitad, Torres firmó su tercer gol con un disparo colocado desde fuera del área para el 4-1, completando un primer tiempo brillante

Penal polémico y cierre con goles

En el complemento, un penalti señalado por el VAR permitió a Lamine Yamal anotar el quinto tanto azulgrana desde los once metros. Betis descontó en los minutos finales gracias a Diego Llorente y un penalti transformado por Cucho Hernández tras falta sobre Abde Ezzalzouli.

¿Quién es Roony Bardghji, la nueva joya del Barcelona?

Origen y selección

Roony Bardghji nació en Kuwait y se mudó a Suecia con apenas seis años. Actualmente, ya suma internacionalidades con la selección sueca.

Promesa europea

Debutó profesionalmente con el Copenhague a los 16 años, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir esa camiseta. En 2023, se dio a conocer mundialmente al anotarle al Manchester United en Champions.

Su llegada al Barça

El Barcelona lo fichó en julio de 2025 bajo contrato por cuatro temporadas, y desde entonces ha sido considerado una de las grandes proyecciones del club.

Barcelona toma ventaja sobre el Real Madrid

Con esta victoria, los de Flick amplían su ventaja en lo más alto de La Liga y confirman un momento sólido con jugadores jóvenes como Lamine Yamal y Roony, que ya empiezan a ganar protagonismo.

