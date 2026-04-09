FIFA anuncia los árbitros del Mundial 2026: el mayor equipo arbitral de la historia

Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, posa en la alfombra roja a su llegada al sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center de Washington D. C., el 5 de diciembre de 2025.

La FIFA confirmó el equipo arbitral que dirigirá la Copa Mundial de la FIFA 2026, y el anuncio ya marca un hito histórico: será el grupo de árbitros más amplio jamás reunido en una Copa del Mundo.

En total, fueron designados 52 árbitros, 88 árbitros asistentes y 30 asistentes de vídeo (VAR), provenientes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro. Todo esto en el contexto de un Mundial sin precedentes, que contará con 48 selecciones y 104 partidos, distribuidos en tres países anfitriones.

SEGURIDAD PÚBLICA Sheriff de Miami-Dade recibe $5.25 millones para seguridad previo al Mundial FIFA 2026 y al G-20

Un proceso de selección de más de tres años

La elección del equipo arbitral fue el resultado de un proceso exhaustivo de más de tres años, en el que FIFA evaluó el rendimiento de los candidatos en competiciones nacionales e internacionales, así como en torneos organizados por el propio organismo.

El criterio principal fue claro: priorizar la calidad y la regularidad al más alto nivel competitivo. Además, los árbitros participaron en seminarios, programas de seguimiento y evaluaciones constantes para garantizar su preparación de cara al mayor desafío del fútbol mundial.

Pierluigi Collina lidera el proyecto arbitral

El histórico exárbitro italiano Pierluigi Collina, actual jefe de árbitros de la FIFA, destacó que los seleccionados representan la élite del arbitraje mundial.

Según explicó, todos los elegidos han sido monitoreados de forma continua y recibirán apoyo integral en áreas clave como preparación física, atención médica y trabajo psicológico. El objetivo es que lleguen al torneo en condiciones óptimas tanto física como mentalmente.

Se consolida la presencia femenina en el arbitraje mundial

Entre los aspectos más destacados de la convocatoria está la inclusión de seis árbitras, lo que confirma la continuidad del desarrollo del arbitraje femenino en el fútbol de élite.

Esta tendencia, que ya había dado un paso importante en la edición anterior del Mundial, se consolida ahora como parte estructural del crecimiento del arbitraje a nivel global.

Miami y Dallas, centros de operaciones del arbitraje

El denominado Team One de la FIFA tendrá su base en Miami, donde los árbitros se reunirán a partir del 31 de mayo para un seminario intensivo de diez días previo al inicio del torneo.

Durante esta fase, realizarán entrenamientos diarios y sesiones prácticas con jugadores locales para simular situaciones reales de partido. Posteriormente, los árbitros VAR se trasladarán a Dallas, donde se ubicará el centro tecnológico de operaciones, mientras el resto del equipo permanecerá en Miami.

Tecnología avanzada y nuevas herramientas en el Mundial 2026

El Mundial 2026 contará con una fuerte presencia tecnológica para asistir a los árbitros en la toma de decisiones. Entre las herramientas confirmadas se encuentran:

Detección automática de goles

Versión mejorada del fuera de juego semiautomatizado

Tecnología del balón conectado

Además, por primera vez en la historia del torneo, los aficionados podrán ver imágenes desde la perspectiva del árbitro en pleno partido, gracias al uso de cámaras corporales con soporte de inteligencia artificial que mejorará la calidad visual en tiempo real.

Cambios en el reglamento y en el uso del VAR

La edición de 2026 también incorporará ajustes reglamentarios destinados a agilizar el ritmo de juego y reducir las pérdidas de tiempo.

Estos cambios incluyen modificaciones en el protocolo del VAR, con el objetivo de hacer su intervención más eficiente y menos invasiva, en línea con la evolución del fútbol moderno.

Un Mundial histórico que exigirá el máximo nivel arbitral

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande y exigente de todos los tiempos. No solo por el aumento de selecciones y partidos, sino también por su alcance global y complejidad organizativa.

En ese contexto, el papel del arbitraje será fundamental. Con un equipo más amplio, mejor preparado y apoyado por tecnología avanzada, la FIFA apuesta por garantizar un estándar de excelencia acorde a la magnitud del torneo.

El escenario está listo. Ahora, el desafío será responder en el terreno de juego.