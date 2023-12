FIFA respalda expansión de Mundial de Clubes, pese a preocupación por jugadores

Arsene Wenger, jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA, dijo el martes que ha habido “enormes mejoras en el aspecto del bienestar” en áreas como nutrición, prevención de lesiones y tecnología médica, y que los jugadores están rindiendo al más alto nivel por más tiempo.

“Vemos a jugadores ser premiados en el mundo, como Messi, Ronaldo, (Karim) Benzema, rondando los 35 años. Y no es extraño ver carreras internacionales que duran más de 20 años. No hace mucho tiempo, eso no era posible”, dijo Wenger, quien fuera entrenador del Arsenal.

La primera edición con el nuevo formato del Campeonato Mundial de Clubes se celebrará en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2025.

“El impacto positivo que tendrá esto en los clubes será enorme, porque crecerán los recursos para que los equipos de todo el mundo se desarrollen y compitan”, dijo Wenger. “Hay demanda de grandes competiciones de fútbol y ésta ha recibido un gran apoyo”.

Hay contrastes, ya que mientras que la Asociación Europea de Clubes describió el torneo como “una noticia fantástica para el fútbol de clubes”, el sindicato mundial de jugadores FIFPRO criticó los planes.

Duras críticas hacia la FIFA:

El sindicato dijo que sin iniciar “protección sobre la carga de trabajo de los jugadores” la programación del torneo muestra “una falta de consideración a la salud física y mental de los jugadores participantes, así como un desprecio por sus vidas personales y de sus familias”.

FIFPRO ha expresado su preocupación de que las carreras de los jugadores puedan verse restringidas por las exigencias a las que son sometidos.

Wenger dijo que los períodos de descanso durante y después del torneo serán respetados, pero un reporte de FIFPRO reveló que 43% de los jugadores encuestados en la Copa del Mundo el año pasado, que se celebró a mitad de muchas temporadas en noviembre y diciembre, experimentaron “fatiga mental extrema o aumentada”.

Con el actual formato del Mundial de Clubes, los campeones de Europa y de Sudamérica juegan un máximo de dos partidos. Con el formato expandido, habrá ronda de grupos y ronda eliminatoria de octavos de final hasta la conclusión, lo que significa un máximo de siete juegos para el campeón y subcampeón.

FUENTE: AP