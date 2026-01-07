Figura del Heat regresa con un objetivo en mente: "Solo quiero estar saludable"

Tyler Herro, del Heat de Miami, reacciona tras finalizar una jugada en un partido contra los Wizards de Washington, el 31 de marzo de 2025.

El regreso de Tyler Herro no generó los resultados grupales esperados por la afición del Heat . El martes por la noche, en el primer partido del guardia desde el 9 de diciembre, Miami sucumbió por paliza de 122-94 ante los Timberwolves de Minnesota en el Target Center, la derrota más abultada de la temporada para los dirigidos por Erik Spoelstra .

Herro, quien se perdió 30 de los primeros 36 juegos del Heat debido a problemas físicos, aseguró que, más allá del duro revés, el partido significó un giro en la dirección correcta en el lado personal.

"Se sintió bien volver sano, estar de regreso en la cancha", le comentó el jugador a la prensa. "Obvio me hubiese gustado ganar el partido, pero simplemente se sintió bien estar saludable", agregó.

El estelar no había jugado en 13 de los últimos 14 juegos de Miami por una lesión en el dedo gordo del pie derecho y finalizó el duelo del martes, su primero en cuatro semanas, con 17 puntos, nueve rebotes y tres asistencias en 28 minutos de acción.

"Se sintió bien" reiteró Herro al ser preguntado sobre qué tan cerca estuvo de su forma habitual. "Como dije, el simple hecho de estar allá afuera era lo principal que quería sentir y así me sentí. Me sentí bien".

Situación inusual

El juego del martes también marcó el tercero en el que Herro salió como reserva desde el comienzo de la temporada 2022-2023. Sus otros dos partidos como suplente durante ese período fueron el 5 y 7 de abril de 2024, luego de que retornara de una ausencia de 20 desafíos por lesión.

"Está bien", mencionó Herro sobre salir de la banca. "No es un ajuste como tal, solo jugar baloncesto".

Temprano en su carrera, el guardia demostró ser una pieza valiosa desde el banquillo, al convertirse en el único jugador del Heat en ganar el premio al Sexto Hombre del Año en la NBA durante la campaña 2021-2022, antes de recuperar un puesto en la alineación titular de Miami.

"Eso fue solo una decisión", indicó el entrenador Spoelstra sobre que Herro arrancara en la banca el martes.