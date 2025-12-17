miércoles 17  de  diciembre 2025
Baloncesto

La NBA analiza dar alivio salarial al Heat por el caso de apuestas que involucra a Terry Rozier

La NBA evalúa dar alivio salarial al Miami Heat por el caso de apuestas ilegales que involucra a Terry Rozier, mientras avanzan las investigaciones federales.

Terry Rozier, del Miami Heat, en acción contra los Boston Celtics en el Kaseya&nbsp;

Terry Rozier, del Miami Heat, en acción contra los Boston Celtics en el Kaseya 

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La NBA enfrenta una situación sin precedentes tras las investigaciones federales por apuestas ilegales que involucran al escolta del Miami Heat, Terry Rozier, y al entrenador de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama, Chauncey Billups. Así lo reconoció este martes el comisionado Adam Silver, quien admitió que la liga evalúa posibles soluciones, incluido algún tipo de alivio salarial para Miami, aunque sin garantías de que sea viable.

Rozier, quien se declaró no culpable de cargos de fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero, permanece en licencia sin goce de sueldo, pero su contrato de 26,6 millones de dólares continúa contabilizando contra el tope salarial del Heat, ocupando aproximadamente el 17% del espacio disponible del equipo. El dinero está siendo depositado en una cuenta con intereses mientras se resuelve el proceso legal.

“Es una situación inédita”, afirmó Silver. “Hay un jugador que no puede prestar servicios al equipo y, al mismo tiempo, no ha sido condenado. No hay una solución obvia, pero estamos intentando trabajar algo con Miami”.

El problema se agrava para la franquicia floridana debido a que aún debe una selección de primera ronda del Draft a Charlotte, correspondiente a 2027 o 2028, como parte del traspaso que llevó a Rozier a Miami.

AFP__20250416__2210099528__v3__MidRes__WashingtonWizardsVMiamiHeat
Terry Rozier # 2 del Miami Heat conduce contra Tristan Vukcevic # 00 de los Washington Wizards durante el cuarto cuarto del partido en el Kaseya Center el 13 de abril de 2025 en Miami, Florida.

Terry Rozier # 2 del Miami Heat conduce contra Tristan Vukcevic # 00 de los Washington Wizards durante el cuarto cuarto del partido en el Kaseya Center el 13 de abril de 2025 en Miami, Florida.

Según los fiscales federales, Rozier habría alertado a conocidos sobre su intención de abandonar anticipadamente un partido disputado en marzo de 2023 contra los New Orleans Pelicans, cuando aún militaba en los Charlotte Hornets. Los apostadores habrían ganado decenas de miles de dólares tras apostar en contra de su rendimiento estadístico. Rozier jugó apenas 9 minutos y 36 segundos, alegó una lesión en el pie y no volvió a disputar partidos esa temporada antes de ser traspasado.

Rozier se encuentra en libertad bajo fianza de 3 millones de dólares y no se espera que comparezca nuevamente ante la corte hasta marzo.

En un caso separado, Chauncey Billups también se declaró no culpable el mes pasado por su presunta implicación en un esquema para arreglar partidas de póker de alto riesgo vinculadas a la Mafia. Ambos, junto al exjugador Damon Jones, figuran entre más de 30 detenidos en octubre como parte de una amplia operación federal contra redes de apuestas ilegales relacionadas con el deporte profesional.

La NBA sigue de cerca el desarrollo de los procesos judiciales, consciente de que su resolución podría tardar meses y sentar un precedente clave para la gestión de contratos, sanciones y alivios salariales en casos extraordinarios.

