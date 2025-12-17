Entrenador del Heat se apoya en comparación con Dwyane Wade para retar a Norman Powell

Norman Powell, del Heat de Miami, reacciona durante el primer cuarto de un partido, el 6 de diciembre de 2025.

Uno de los movimientos más cuestionables de la pasada temporada muerta de la NBA llegó con la adquisición de Norman Powell por parte del Heat de Miami desde los Clippers de Los Ángeles . El traspaso resultó extraño para muchos, en especial al tomar en cuenta que el jugador venía de una temporada digna de un All-Star y, por momentos, fue el segundo mejor basquetbolista del equipo.

Tras el inicio de esta campaña, Powell ha hecho que los Clippers se vean todavía peor por dejarlo ir, pues lo único que ha hecho es establecerse como una figura esencial para los residentes del sur de la Florida.

Una de las claves para que el jugador esté rindiendo de la forma en la que lo está haciendo en la actualidad, sin importar el cambio de aires, parece tener mucho que ver con el entrenador Erik Spoelstra, quien habría utilizado una táctica de motivación peculiar para ayudar a Powell.

Erik Spoelstra (1) El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025. RICH STORRY / Getty Images vía AFP

En una reciente aparición en el "Lonzo Ball's podcast", en la que habló sobre su llegada a Miami y el proceso de adaptarse a la famosa "Cultura del Heat", Powell reveló que Spoelstra le envió una comparación de su peso y grasa corporal con las del legendario Dwyane Wade para animarlo a ponerse en mejor forma física.

"Tomé mi peso y grasa corporal. Al día siguiente, Spo me dijo: 'Oh, te voy a enviar algo por mensaje'. Estaba pensando que se trataba de algunas jugadas o algo así", contó Powell. "Me envió una comparación de D-Wade cuando tenía 32 años de edad con el Heat y tenía su peso y grasa corporal junto con una foto de él. Eso fue todo lo que me envió".

Mensaje recibido

Para Powell, el mensaje fue más que suficiente para captar lo que su entrenador quería dejarle saber.

"Pensé: 'está bien, voy a captar la pista de que quieres que llegue a esto", señaló. "Hablé con él al día siguiente y me dijo que era algo para que tuviera en mente. Tomé mi peso y mi grasa corporal el viernes y luego lo hice otra vez el lunes. Literalmente dos días después. Era en serio. Estuve en la caminadora todos los días".