miércoles 17  de  diciembre 2025
BALONCESTO

Entrenador del Heat se apoya en comparación con Dwyane Wade para retar a Norman Powell

Powell se ha convertido en uno de los grandes baluartes del Heat de Miami y el entrenador Erik Spoelstra parece tener mucho que ver en ello

Norman Powell, del Heat de Miami, reacciona durante el primer cuarto de un partido, el 6 de diciembre de 2025.

MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES vía AFP

MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Uno de los movimientos más cuestionables de la pasada temporada muerta de la NBA llegó con la adquisición de Norman Powell por parte del Heat de Miami desde los Clippers de Los Ángeles. El traspaso resultó extraño para muchos, en especial al tomar en cuenta que el jugador venía de una temporada digna de un All-Star y, por momentos, fue el segundo mejor basquetbolista del equipo.

Tras el inicio de esta campaña, Powell ha hecho que los Clippers se vean todavía peor por dejarlo ir, pues lo único que ha hecho es establecerse como una figura esencial para los residentes del sur de la Florida.

Una de las claves para que el jugador esté rindiendo de la forma en la que lo está haciendo en la actualidad, sin importar el cambio de aires, parece tener mucho que ver con el entrenador Erik Spoelstra, quien habría utilizado una táctica de motivación peculiar para ayudar a Powell.

Erik Spoelstra (1)
El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

En una reciente aparición en el "Lonzo Ball's podcast", en la que habló sobre su llegada a Miami y el proceso de adaptarse a la famosa "Cultura del Heat", Powell reveló que Spoelstra le envió una comparación de su peso y grasa corporal con las del legendario Dwyane Wade para animarlo a ponerse en mejor forma física.

"Tomé mi peso y grasa corporal. Al día siguiente, Spo me dijo: 'Oh, te voy a enviar algo por mensaje'. Estaba pensando que se trataba de algunas jugadas o algo así", contó Powell. "Me envió una comparación de D-Wade cuando tenía 32 años de edad con el Heat y tenía su peso y grasa corporal junto con una foto de él. Eso fue todo lo que me envió".

Mensaje recibido

Para Powell, el mensaje fue más que suficiente para captar lo que su entrenador quería dejarle saber.

"Pensé: 'está bien, voy a captar la pista de que quieres que llegue a esto", señaló. "Hablé con él al día siguiente y me dijo que era algo para que tuviera en mente. Tomé mi peso y mi grasa corporal el viernes y luego lo hice otra vez el lunes. Literalmente dos días después. Era en serio. Estuve en la caminadora todos los días".

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Nueva escalada

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Las autoridades desmantelan una banda criminal en Miami.
OPERACIÓN EL PRIMO

Golpe al narcotráfico en el sur de Florida, 24 acusados y un caso de sicariato frustrado

 En esta imagen del 25 de mayo de 2020, el petrolero iraní Fortune aparece anclado en el muelle de la refinería El Palito cerca de Puerto Cabello, Venezuela. El desabastecimiento de combustible ha hecho que Venezuela recurra a Irán, que en mayo envió cinco petroleros de gasolina al país suramericano. 
CONTRABANDO

40 buques petroleros, sancionados y clandestinos, llegaron a costas de Venezuela en noviembre

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.
VENEZUELA

La nobel de la paz María Corina Machado abandona Oslo

