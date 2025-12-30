Estrella de la NBA queda en evaluación tras lesión en partido contra el Heat

Nikola Jokic (izq) y los titulares de los Nuggets de Denver observan desde la banca durante el último cuarto de un partido contra el Thunder de Oklahoma City, el 18 de mayo de 2025 en Oklahoma City, Oklahoma.

MIAMI.- El serbio Nikola Jokic abandonó este lunes el partido de los Nuggets de Denver ante el Heat de Miami tras confirmarse una lesión en la pierna izquierda.

Aunque el primer reporte indicó un posible regreso al encuentro, esto no sucedió.

"Solamente sé que es en su rodilla izquierda", dijo el entrenador David Adelman. "Inmediatamente supo que algo estaba mal, esto es parte de la NBA".

"Vamos a tener más información mañana (martes), en este momento me preocupo más por él como persona y la decepción de pasar por algo así".

La acción ocurrió sobre el cierre del primer tiempo, cuando Spencer Jones intentó defender un remate del mexicano Jaime Jaquez Jr. y, en el salto, se apoyó en el tobillo del serbio, que de inmediato se tomó la rodilla izquierda.

Casi de manera instantánea, el entrenador Adelman se acercó a Jokic, quien daba muestras de dolor tirado en la cancha.

Poco tiempo después logró ponerse de pie y se dirigió al vestuario caminando con dificultad.

Antes del inicio de la segunda mitad, Jokic no salió a la cancha para realizar los trabajos típicos de calentamiento.

"Todos necesitamos un tiempo para asimilar la situación", agregó el entrenador de 44 años. "Necesitamos tener la información de lo que realmente es y después podemos concentrarnos en buscar lo mejor para el equipo".

La expectativa del cuerpo técnico es tener información previo al viaje a Toronto para iniciar lo antes posible el camino a la recuperación.

El campeón de la NBA en el 2023 salió del partido disputando 19 minutos en los que anotó 21 puntos, sirvió ocho asistencias y recuperó cinco rebotes.

"Joker" llegó al partido anotando 90 puntos en los últimos dos partidos y promediando un triple doble de 22 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias en la temporada en curso.

Muere legendario capitán del Atleti

El Atlético de Madrid anunció este lunes el fallecimiento de una leyenda de su club, Enrique Collar, que fue capitán colchonero durante una década y que murió a los 91 años.

"La familia rojiblanca pierde a un símbolo que dio todo para llevar al Atlético de Madrid a lo más alto del fútbol nacional y continental", dijo el club de la capital española en un comunicado en el que repasó ampliamente su carrera.

En dieciséis temporadas como jugador del Atlético, entre 1953 y 1969, Collar disputó 470 partidos y marcó 105 tantos.

