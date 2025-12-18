Heat continúa sus andanzas en un diciembre complejo entre resultados y lesiones

Tyler Herro, del Heat de Miami, reacciona tras finalizar una jugada en un partido contra los Wizards de Washington, el 31 de marzo de 2025.

El último mes del año suele estar repleto de celebraciones y momentos para recordar, pero la realidad ha sido muy distinta para el Heat de Miami en la presente campaña de la NBA . Tras sufrir cinco derrotas consecutivas y caer a un récord de 1-5 en diciembre, el panorama del combinado se ha oscurecido en la recta final del 2025.

Los rivales han comenzado a descifrar el estilo de la ofensiva del entrenador Erik Spoelstra y las ausencias en ataque con las que ha tenido que lidiar el conjunto no han hecho la situación más sencilla.

Tyler Herro y Norman Powell no formaron parte de la última práctica del Heat antes de viajar a Nueva York este jueves. El primero está lidiando con una lesión en el dedo gordo de uno de sus pies, que lo mantuvo fuera de acción en el partido del lunes por la noche contra los Raptors de Toronto, mientras que el segundo se ha visto afectado por rigidez en la pantorrilla izquierda.

Según un reporte reciente de Anthony Chiang, se tenía previsto que Herro hiciera el viaje hacia Brooklyn con sus compañeros, pues el jugador confiaba en poder volver a la cancha en algún punto de la gira de tres partidos.

El simple hecho de que Herro esté viajando con el equipo es una gran noticia para la institución y sus aficionados, dejando abierta la puerta a un retorno en cualquier momento.

Batalla contra el dolor

Por otro lado, Powell ha hecho un gran trabajo de impedir que sus problemas físicos afecten de forma notable su rendimiento en la cancha y se ha mantenido como una figura consistente en los planes de Spoelstra.

Sin embargo, Herro y Powell no fueron los únicos jugadores de Miami que no practicaron antes del viaje a la "Gran Manzana". Nikola Jovic y Pelle Larsson tampoco pudieron hacerlo.

Luego de una peligrosa caída el lunes, el Heat recibió una buena noticia con el diagnóstico que descartó alguna fractura en el codo de Jovic. Larsson, a su vez, ha sido llevado con calma luego de sufrir una lesión en uno de sus tobillos la semana pasada en un juego contra el Magic de Orlando.