Jugador del Real Madrid irá a juicio por difundir videos sexuales

El defensa Raúl Asencio, del Real Madrid, y otros tres excanteranos del club son acusados de grabar y difundir sin permiso videos sexuales de dos jóvenes

El defensor español del Real Madrid, Raúl Asencio, calienta antes de un partido, el 26 de abril de 2025.

El defensor español del Real Madrid, Raúl Asencio, calienta antes de un partido, el 26 de abril de 2025.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anunció este jueves un juicio oral contra el defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, y otros tres excanteranos del club blanco, acusados de grabar y difundir sin permiso videos sexuales que afectan a dos jóvenes, incluida una menor.

Según la resolución judicial, tres de ellos - Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García- deberán depositar una fianza de 20.000 euros cada uno, mientras que Asencio deberá aportar 15.000 euros por una acusación atenuada, únicamente por difusión de la grabación.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, hace un gesto durante un partido ante el Mallorca, el 30 de agosto de 2025.
Real Madrid se va al parón FIFA con un rendimiento impecable y un liderato provisional
El atacante sueco Roony Bardghji, del Barcelona, aplaude antes de un partido contra el Como, el 10 de agosto de 2025.
Barcelona apela por la misma estrategia del Real Madrid e inscribe a un jugador con ficha de filial

El ministerio fiscal imputa a los tres primeros de ser autores de esas grabaciones, además de difundirlas, sin el acuerdo de las afectadas.

Además, el comunicado de la instancia judicial señaló que una de las presuntas víctimas presentó una acusación sólo contra tres individuos y no contra Asencio; la otra sí que acusó a los cuatro.

En mayo, el futbolista del Real Madrid pidió que se respetara la "presunción de inocencia" hasta su juicio.

"No he participado en ningún comportamiento atentatorio contra la libertad sexual de ninguna mujer y mucho menos de menores de edad. Así lo confirma la resolución dictada por el citado juzgado, que no me atribuye haber mantenido relaciones sexuales con las dos mujeres implicadas, ni haberlas grabado, con o sin su consentimiento", afirmó Asencio en un comunicado publicado en Instagram.

"El auto judicial aclara que no fui quien envió a terceros ninguna imagen o video de contenido íntimo, los cuales, reitero, fueron grabados en un lugar distinto de aquel en el que yo me encontraba", precisó.

El auto, conocido este jueves, aunque tiene fecha del 2 de septiembre, ya no se puede recurrir.

Ahora sólo queda que un juzgado de lo Penal de Las Palmas ponga fecha para la vista pública.

Los hechos supuestamente sucedieron el 15 de junio de 2023 cuando los cuatro futbolistas pasaban el día en un club de playa de la localidad de Amadores, en el sur de Gran Canaria.

En septiembre de 2023, los tres canteranos (salvo Asencio), de entre 21 y 22 años, fueron detenidos en el centro de entrenamiento del Real Madrid a raíz de una denuncia presentada por la madre de la joven que tenía 16 años para ese entonces y que aparece en el video.

La prensa explicó en ese momento que el principal sospechoso, cuya identidad se desconoce, había grabado una relación sexual consentida con la joven antes de enviar sin su consentimiento el video a los demás jugadores.

Asencio, formado en la cantera del Real Madrid, fue la revelación de la pasada temporada tras imponerse como titular en su primer año como profesional, aunque esta temporada ha perdido protagonismo.

