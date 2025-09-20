sábado 20  de  septiembre 2025
Real Madrid sigue sonriente en la cima de LaLiga

El Real Madrid sigue invicto en LaLiga tras imponerse este sábado al Espanyol por 2-0, en el Santiago Bernabéu, en la 5ª jornada

El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su segundo gol durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 20 de septiembre de 2025.&nbsp;

Oscar DEL POZO / AFP 

Oscar DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Real Madrid sigue invicto en LaLiga tras imponerse este sábado al Espanyol por 2-0, en el Santiago Bernabéu, en la 5ª jornada, y saca ahora cinco puntos de manera provisional al FC Barcelona, que jugará el domingo ante el Getafe.

Un latigazo del central brasileño Éder Militao (22) abrió el marcador, ventaja que amplió con otro zarpazo el francés Kylian Mbappé (47), que alarga su idilio con el gol al lograr el quinto desde el inicio del campeonato (más otros dos en Champions).

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid CF, habla con sus jugadores durante el partido del grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, el 18 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.
FÚTBOL

Real Madrid busca mantener su marcha perfecta con un Vinicius lleno de interrogantes
El defensor español del Real Madrid, Raúl Asencio, calienta antes de un partido, el 26 de abril de 2025.
FÚTBOL

Jugador del Real Madrid irá a juicio por difundir videos sexuales

El cuadro blanco acaba así otra semana pletórica, tras ganar al Olympique de Marsella (2-1) el martes en la capital española en su estreno en la Liga de Campeones, mientras que los periquitos, que sufrieron su primera derrota del curso, quedan terceros con diez puntos, a la espera de lo que hagan el resto de equipos de la zona alta.

"Ha sido una victoria más brillante que solvente. Con control, sin situaciones que nos estresen. Sin goles concedidos. Quizás no es la victoria más divertida, pero a mí me gusta", declaró el técnico Xabi Alonso en rueda de prensa.

Xabi Alonso (1).jpg
El nuevo director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.



Sobre los dos goles dijo que "tienen que tirar los jugadores; ante bloques tan bajos es una buena solución". Ahora, el conjunto blanco preparará el partido del martes ante el Levante, en la sexta fecha de LaLiga.

El planteamiento del Espanyol fue simple, pero efectivo en un primer tramo: mantener las líneas juntas para aguantar atrás y salir al contragolpe, dando algún que otro susto en la portería defendida por el belga Thibaut Courtois.

De esta manera, pasó el esférico al Real Madrid, que llegó a disfrutar incluso un 70% de la posesión, aunque sin crear ocasiones de peligro.

Ese plan del Espanyol acabó haciendo aguas por el portero. El serbio Marko Dmitrovi pudo hacer algo más en los dos goles blancos. Llegó a tocar el esférico en el primero, un obús de Militao que entró casi por la escuadra.

Vuelta de Bellingham

Ya en la segunda parte, el equipo de Xabi Alonso despejó cualquier atisbo de sorpresa.

En una galopada de Vinícius por la banda izquierda, el brasileño acompañó a Mbappé, que clavó un disparo sin oposición desde fuera del área que Dmitrovi sólo pudo perseguir con la mirada.

Con dos goles en contra, el Espanyol se desvaneció ante el poderío merengue, que incluso pudo haber ganado más ampliamente, pero un remate de Vinícius, que volvió a ser titular tras la suplencia contra el Marsella, se estrelló en la madera.

Enfado de Vinicius y Mastantuono

Vinicius no parecía feliz después de ser sustituido en el minuto 77.

"Hoy (sábado) le ha faltado el gol. Creía que meter gente por fuera, de refresco, iba a venir bien. Él y Franco (Mastantuono) estaban bien, pero el partido necesitaba más de control. Quizás le cambié cuando estaba mejor, a lo mejor le cambié un poco pronto", aseguró Alonso.

"Franco también se ha ido enfadado. A todos les sucede. Estoy contento con el partido de Vini y Franco. Necesitábamos refresco porque la temporada es muy larga", añadió el de Tolosa

Con la victoria en el bolsillo, Alonso dio entrada al inglés Jude Bellingham (89), que jugó por primera vez esta temporada tras operarse del hombro en verano.

"Mejor no se puede hacer. Lo bueno es que cada vez encontramos mejor la manera de jugar que quiere el míster, estamos adquiriendo mejores los conceptos. Y encima, los resultados acompañan. Así que idílico", afirmó Dani Carvajal al término del encuentro a Movistar+.

"Contentos, el equipo hizo un partido completo, sufrimos bastante poco en defensa. Sabíamos que ellos llevaban 10 puntos de 12 en este arranque, como que son ordenados e intensos (...) Nos vamos líderes, seguimos ahí arriba; objetivo cumplido", recalcó el lateral español.

En otro partido disputado este sábado, el Levante (12º) arrolló al colista Girona por 4-0 en Montilivi.

FUENTE: AFP

