Fin del mercado de fichajes para el Inter Miami: estas han sido las altas y bajas

El Inter Miami cerró el mercado de fichajes 2025 con una intensa actividad que transformó su plantilla con numerosas incorporaciones y salidas. El club, que apunta a seguir siendo protagonista en la MLS, reforzó su equipo con jóvenes promesas y jugadores experimentados, además de dar salida a varias de sus figuras.

Altas del Inter Miami 2025 (Incluye los que llegaron desde enero)

Entre los refuerzos más destacados se encuentran:

Rodrigo De Paul (31 años), cedido por el Atlético de Madrid, un mediocampista de jerarquía internacional.

Matías Rojas (29 años) y Pablo Picault (33 años), llegados a coste cero para sumar experiencia.

Gonzalo Luján (23 años, 775K €), defensor argentino procedente de San Lorenzo.

Telasco Segovia (21 años, 2,5M €), mediocampista venezolano con proyección.

Tadeo Allende (25 años, cesión del Celta de Vigo) y Baltasar Rodríguez (21 años, cesión de Racing Club), que aportan frescura en el ataque.

Rocco Ríos Novo (22 años, cedido por Lanús), arquero con experiencia en MLS.

Allen Obando (18 años, cesión desde Barcelona), uno de los fichajes más prometedores.

Fabrice-Jean Picault (33 años, libre desde Vancouver), extremo veloz para dar variantes ofensivas.

Bajas del Inter Miami 2025

El club también despidió a jugadores importantes:

Diego Gómez (21 años, 13M €), fichado por Brighton en una de las transferencias más destacadas.

Leonardo Campana (24 años, 2,4M €) rumbo a New England Revolution.

Federico Redondo (22 años, 2,15M €) al Elche.

Facundo Farías (22 años, 4,34M €) traspasado a Estudiantes.

Robert Taylor (30 años, 615K €) al Austin FC.

Emerson Rodríguez (24 años, 1,45M €) al Ludogorets búlgaro.

Julian Gressel (31 años) y Franco Negri (29 años), libres a Minnesota y San Diego respectivamente.

Otros movimientos incluyeron a Héctor Martínez, que regresó a River Plate tras cesión, y a Lawson Sunderland, libre al FC Dordrecht.

Balance final

El Inter Miami logró mantener una plantilla competitiva, reforzada con talento joven y jugadores experimentados, aunque sacrificó piezas importantes como Gómez, Campana y Farías.

Con estas altas y bajas, el club dirigido por Javier Mascherano busca consolidarse como candidato al título en la MLS 2025 y soñar con hacer historia en competiciones internacionales.