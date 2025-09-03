miércoles 3  de  septiembre 2025
Fin del mercado de fichajes para el Inter Miami: estas han sido las altas y bajas

El Inter Miami cerró el mercado de fichajes 2025 con una intensa actividad que transformó su plantilla con numerosas incorporaciones

Rodrigo De Paul #7 y Luis Suárez del Inter Miami CF celebran tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la Fase Uno de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y los Pumas de la UNAM en el Chase Stadium el 6 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP 

Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Inter Miami cerró el mercado de fichajes 2025 con una intensa actividad que transformó su plantilla con numerosas incorporaciones y salidas. El club, que apunta a seguir siendo protagonista en la MLS, reforzó su equipo con jóvenes promesas y jugadores experimentados, además de dar salida a varias de sus figuras.

Altas del Inter Miami 2025 (Incluye los que llegaron desde enero)

Entre los refuerzos más destacados se encuentran:

Rodrigo De Paul (31 años), cedido por el Atlético de Madrid, un mediocampista de jerarquía internacional.

Matías Rojas (29 años) y Pablo Picault (33 años), llegados a coste cero para sumar experiencia.

Gonzalo Luján (23 años, 775K €), defensor argentino procedente de San Lorenzo.

Telasco Segovia (21 años, 2,5M €), mediocampista venezolano con proyección.

telascoseg.jpg
Telasco Segovia #8 del Inter Miami CF corre con el balón durante el partido de la MLS entre el Houston Dynamo FC y el Inter Miami en el Shell Energy Stadium el 02 de marzo de 2025 en Houston, Texas.

Telasco Segovia #8 del Inter Miami CF corre con el balón durante el partido de la MLS entre el Houston Dynamo FC y el Inter Miami en el Shell Energy Stadium el 02 de marzo de 2025 en Houston, Texas.

Tadeo Allende (25 años, cesión del Celta de Vigo) y Baltasar Rodríguez (21 años, cesión de Racing Club), que aportan frescura en el ataque.

Rocco Ríos Novo (22 años, cedido por Lanús), arquero con experiencia en MLS.

Allen Obando (18 años, cesión desde Barcelona), uno de los fichajes más prometedores.

Fabrice-Jean Picault (33 años, libre desde Vancouver), extremo veloz para dar variantes ofensivas.

Bajas del Inter Miami 2025

El club también despidió a jugadores importantes:

Diego Gómez (21 años, 13M €), fichado por Brighton en una de las transferencias más destacadas.

Leonardo Campana (24 años, 2,4M €) rumbo a New England Revolution.

Federico Redondo (22 años, 2,15M €) al Elche.

Facundo Farías (22 años, 4,34M €) traspasado a Estudiantes.

Robert Taylor (30 años, 615K €) al Austin FC.

Emerson Rodríguez (24 años, 1,45M €) al Ludogorets búlgaro.

Julian Gressel (31 años) y Franco Negri (29 años), libres a Minnesota y San Diego respectivamente.

Otros movimientos incluyeron a Héctor Martínez, que regresó a River Plate tras cesión, y a Lawson Sunderland, libre al FC Dordrecht.

Balance final

El Inter Miami logró mantener una plantilla competitiva, reforzada con talento joven y jugadores experimentados, aunque sacrificó piezas importantes como Gómez, Campana y Farías.

Con estas altas y bajas, el club dirigido por Javier Mascherano busca consolidarse como candidato al título en la MLS 2025 y soñar con hacer historia en competiciones internacionales.

