Rodrigo De Paul llegó al Inter Miami para ganar títulos, pero perdió su primera final con Messi

El árbitro Juan Calderón Pérez conversa con Lionel Messi (10), Rodrigo De Paul (7), Sergio Busquets (5) y Maximiliano Falcón (37) del Inter Miami CF durante la final de la Leagues Cup entre Seattle Sounders e Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington.

Rodrigo de Paul #7, Lionel Messi #10 y Sergio Busquets #5 del Inter Miami hablan en el campo en la segunda mitad durante el partido de la fase uno de la Copa de la Liga entre el Inter Miami CF y el Atlas FC en el Chase Stadium el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

El sueño de Rodrigo De Paul de conquistar títulos junto a Lionel Messi en el fútbol estadounidense sufrió un duro golpe este domingo. El Inter Miami cayó 3-0 ante los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup 2025, disputada en el Lumen Field de Seattle, y dejó escapar la primera oportunidad de la temporada para alzar un trofeo.

El mediocampista argentino, que hace unas semanas dejó al Atlético de Madrid para unirse a las filas del club de la MLS , debutaba en su primera final con “Las Garzas” con la ilusión de estrenar su palmarés en Estados Unidos. Sin embargo, los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock sepultaron las esperanzas del conjunto de Florida, que no pudo aprovechar las ocasiones de Messi y Tadeo Allende cuando el marcador todavía estaba 1-0.

Picsart_25-08-07_20-36-05-656 Rodrigo De Paul #7 y Luis Suárez del Inter Miami CF celebran tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la Fase Uno de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y los Pumas de la UNAM en el Chase Stadium el 6 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP

De golear a Seattle con el Atlético a caer goleado con Inter Miami

La historia tuvo un tinte especial para De Paul. En 2023, había sido protagonista en la victoria del Atlético de Madrid frente al Seattle Sounders en el Mundial de Clubes (1-3). Ahora, con otra camiseta y al lado de Messi, le tocó vivir la otra cara de la moneda: ser goleado por el mismo rival en una final.

Una apuesta arriesgada en busca de títulos

En la previa del partido, el campeón del mundo con Argentina confesó sus motivaciones:

“Vine aquí para ganar todo y estoy muy contento por jugar la primera final para el Inter Miami. Es una final y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por ganarla”.

Pero la derrota en la Leagues Cup obliga a Inter Miami a volcarse por completo en la MLS, tras haber quedado eliminado también en abril de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Actualmente, el equipo ocupa la sexta posición de la Conferencia Este, a once puntos del líder pero con cuatro partidos menos disputados, lo que mantiene viva la esperanza de luchar por el MLS Supporters Shield y, sobre todo, por los playoffs que definen el campeonato.

Primer revés para De Paul en su nueva etapa

El fichaje de De Paul fue un movimiento pensado para reforzar al equipo y sumar competitividad internacional, pero este primer revés marca un inicio amargo en su aventura estadounidense. La pregunta ahora es si, junto a Messi, podrá transformar la decepción en motivación para pelear por los títulos que tanto anhela.