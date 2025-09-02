martes 2  de  septiembre 2025
Inter Miami afronta el castigo de los fanáticos y posibles sanciones de la Concacaf

Luego del bochornoso capítulo que tuvo lugar tras la abultada derrota en la final de la Leagues Cup, el Inter Miami ha sido objeto de múltiples críticas

El jugador Tomás Avilés (chaleco naranja), del Inter Miami, pelea con jugadores de los Sounders de Seattle tras la final de la Leagues Cup, el 31 de agosto de 2025.

El jugador Tomás Avilés (chaleco naranja), del Inter Miami, pelea con jugadores de los Sounders de Seattle tras la final de la Leagues Cup, el 31 de agosto de 2025.

RICH LAM / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La dolorosa derrota del Inter Miami por 3-0 este pasado domingo en la final de la Leagues Cup a mano de los Sounders de Seattle ha sido, quizás, el más ligero de los malestares que ha sentido la institución en los últimos días. Una vez concretado el revés, el conjunto de Javier Mascherano se vio envuelto en uno de los capítulos más bochornosos en su corta historia.

Golpes, empujones y hasta un escupitajo se apoderaron de la atención de los aficionados, con múltiples jugadores de los rosas envueltos en la polémica, todos comandados por el uruguayo Luis Suárez, quien escupió en el rostro de un miembro del equipo de seguridad de Seattle en un nuevo episodio oscuro en la carrera del atacante sudamericano.

Otro de los grandes baluartes del combinado del sur de la Florida, el español Sergio Busquets, también fue visto lanzando un puñetazo tras la culminación del partido, que le permitió a los Sounders reclamar el mismo título que Miami había obtenido hace un par de años, cuando el argentino Lionel Messi estaba recién llegado al club.

Embed

Oficiales de la Leagues Cup están realizando las investigaciones correspondientes y se espera que lleguen múltiples sanciones en el transcurso de las próximas horas o días.

Mientras tanto, el Inter Miami, habitualmente en el foco de atención desde la impactante contratación de Messi a mediados de 2023, no ha podido escaparse de las críticas en las redes sociales.

"Suárez es lo peor que le ha pasado al Inter Miami", comentó un fanático en X. "No solo está acabado como jugador, sino que también ha manchado la reputación del club".

Messi, cerca y lejos del escándalo

Por fortuna para el equipo de David Beckham y compañía, Messi se mantuvo al margen de los conflictos e incluso fue visto saludando y felicitando a varios jugadores de los Sounders. En caso de que el argentino hubiese estado envuelto en la polémica, la arremetida contra el Inter Miami pudo haber sido lapidaria.

Por otro lado, la respuesta de Mascherano al ser preguntado por lo ocurrido después del encuentro, sugiriendo que la actitud de sus jugadores pudo haber sido justificada por una provocación, también dejó la puerta abierta para una ola de críticas.

El Inter Miami y los Sounders de Seattle tienen previsto verse las caras nuevamente el próximo 16 de septiembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale como parte de la temporada regular de la MLS.

