La sanción que le podría caer a Luis Suárez tras escupir a un miembro del staff de los Seattle Sounders

Luis Suárez #9 del Inter Miami CF reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y el Orlando City en el Chase Stadium el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

El cierre de la Leagues Cup 2025 dejó polémica más allá de la consagración de los Seattle Sounders , que derrotaron 3-0 al Inter Miami en la final disputada en el Lumen Field.

Tras el pitazo final, una trifulca entre jugadores y miembros de ambos equipos acaparó la atención, y el incidente más grave lo protagonizó Luis Suárez , quien fue captado por las cámaras escupiendo en el rostro de un miembro del staff de Seattle, Gene Ramírez.

¿Qué sanción enfrenta Luis Suárez?

De acuerdo con el reglamento disciplinario de la Leagues Cup, una conducta antideportiva grave puede ser castigada con tarjeta roja retroactiva. En caso de aplicarse, el delantero uruguayo de 38 años quedaría automáticamente suspendido para la próxima edición del torneo.

¡LAMENTABLE IMAGEN DE LUIS SUÁREZ! El uruguayo protagonizó otro lamentable momento en el fútbol a escupir a un técnico del Seattle Sounders



— Tiempo Extra RD (@TiempoExtraVE) September 2, 2025

El artículo en cuestión señala:

"Si un jugador o miembro del cuerpo técnico está cumpliendo una suspensión y su club queda eliminado del torneo antes de cumplirla, entonces la sanción se cumplirá en la siguiente edición de la Leagues Cup".

¿Puede la sanción extenderse a la MLS?

Aún existe la incógnita de si la Major League Soccer (MLS) podría ampliar la sanción a partidos de liga. En 2024 ya hubo un precedente con Cristian Arango (Real Salt Lake), quien fue suspendido en duelos de MLS, el All-Star Game y la propia Leagues Cup tras violar la política contra el acoso de la liga.

Esto abre la puerta a que Suárez no solo se pierda la Leagues Cup 2026, sino también partidos oficiales con Inter Miami en la MLS si el comité disciplinario decide actuar con dureza.

Una mancha al cierre de la temporada

La pelea en la final empañó lo que había sido un torneo vibrante. Para el Inter Miami, la derrota significó un duro golpe deportivo, y ahora el club aguarda la resolución disciplinaria que podría dejar a su estrella fuera de acción en varias competiciones.