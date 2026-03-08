domingo 8  de  marzo 2026
BÉISBOL

"Mi mente está donde están mis zapatos": Francisco Cervelli y su meteórico ascenso como mánager en el Clásico Mundial

El timonel de Italia encara el torneo con humildad y un staff de lujo. Del plato al dugout, una apuesta por el aprendizaje y el proceso diario

Francisco Cervelli cree que las nuevas reglas afectan el aporte psicologico del receptor.

Francisco Cervelli cree que las nuevas reglas afectan el aporte psicologico del receptor.

EFE
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

HOUSTON.- Francisco Cervelli no pretende tener todas las respuestas, pero tiene claro dónde están sus pies. El exreceptor de Grandes, ahora al mando de la selección de Italia, encara el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la misma intensidad que defendía el plato, pero con la humildad de quien se reconoce aprendiz.

Entre consejos de coaches veteranos y la gestión de un roster en tiempo récord, Cervelli apuesta por el proceso sobre la jerarquía, convencido de que en un torneo corto la capacidad de ajuste es más valiosa que cualquier currículum previo.

Lee además
Sam Aldegheri #12 del equipo italiano lanza en la primera entrada contra el equipo brasileño durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin Park el 7 de marzo de 2026 en Houston, Texas. 
Béisbol

Italia debuta con blanqueo sobre Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol
Luis Arraez, número 2 del equipo venezolano, observa tras conectar un jonrón contra el equipo de Israel durante la sexta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el LoanDepot Park 
BÉISBOL

Arráez lidera segundo triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol con dos jonrones

"No creo que haya que pasar por ligas menores (para ser mánager) y he venido practicando en Europa, asumo el reto y vamos aprendiendo”, dijo el venezolano que ahora dirige Italia, selección con la que jugó el clásico en 2017 por su ascendencia paterna.

En su primer torneo oficial, Cervelli debutó como mánager con un triunfo que reflejó una pizarra de 8-0 ante Brasil, justo un día después de su cumpleaños. Y si bien el juego quedó con un resultado abultado, el dirigente de Italia tuvo que apoyarse en su staff para manejar de la mejor manera un juego que estuvo sin carreras hasta la sexta entrada.

“Lo importante es que tenemos un grupo de coaches muy experimentados y con ellos aprendo bastante, hago siempre preguntas y ahí vamos. Día a día, poco a poco aprendiendo”, soltó.

Y el pasado jueves, el día pautado para que las selecciones reconocieran el terreno, el exgrandeliga se mostró con el temple que le permitió estar 13 años en MLB llevando pitcheos. Asimismo, estuvo atento a cada detalle y se mantuvo en comunicación constante con Ron Wotus, su coach de banca, y Jorge Posada, asistente de coach de bateo. Así como el resto del staff.

Cervelli tiene clara una misión: hacer entender que en Italia, históricamente conocida en el deporte por el fútbol, también hay béisbol a un alto nivel. Pero sabe que esta oportunidad, más allá de permitirle enseñar su misión, puede abrirle las puertas para dirigir en el sistema organizado.

No sé, probablemente sí”, respondió ante la interrogante de que si el Clásico podría servirle como vitrina para mostrarse como dirigente.

“El otro día dije que los resultados positivos te llevan a otros lugares, todo el mundo empieza a mirarte de una manera diferente. Ahora mismo mi mente está donde estén mis zapatos. Estoy concentrado aquí, después que pase esto vuelvo a Italia a seguir con mi plan, mi meta en el béisbol de allá. Lo que venga no sé, voy a seguir preparándome primero, concentrándome en el proceso y después se verá”.

Embed - Diario Las Americas on Instagram: "Cervelli sabe que un resultado positivo hará que lo miren diferente"
View this post on Instagram

Temas
Te puede interesar

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy domingo 8 de marzo

Poderío de EEUU apalea a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol

Países Bajos deja en el terreno a Nicaragua con histórico jonrón de Ozzie Albies en el Clásico Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
ANáLISIS

¿Cuál sería el impacto económico de la ofensiva contra el régimen de Irán?

A Iris Varela en 2022, Argentina le negó el ingreso a su territorio debido a las sanciones. -AFP
VENEZUELA

Iris Varela reúne todo para una orden de arresto en su contra

Bajo ataques de Irán, la población de Israel busca sobrevivir.
MEDIO ORIENTE

Expertos advierten que Irán intentará ganar tiempo

Luis Arraez #2 celebra con Ronald Acuña Jr. #21 de Venezuela tras anotar contra Países Bajos durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Loan Depot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy domingo 8 de marzo

Te puede interesar

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
ANáLISIS

¿Cuál sería el impacto económico de la ofensiva contra el régimen de Irán?

Por Leonardo Morales
El inicio de obras del SPH promete impulsar el deporte y la economía en Homestead.
DESARROLLO

Homestead activa inversión de $280 millones para convertirse en capital deportiva del sur de Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025. 
GRITO DE LIBERTAD

EEUU explora imputar penalmente a líderes Partido Comunista de Cuba

María Corina Machado vendrá a recorrer Venezuela. 
VENEZUELA

"El impacto de María Corina Machado en las calles será grandísimo"