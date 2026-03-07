sábado 7  de  marzo 2026
Béisbol

Italia debuta con blanqueo sobre Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol

Italia venció 8-0 a Brasil en su debut en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con gran actuación de Samuel Aldegheri y tres jonrones

Sam Aldegheri #12 del equipo italiano lanza en la primera entrada contra el equipo brasileño durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin Park el 7 de marzo de 2026 en Houston, Texas.&nbsp;

Sam Aldegheri #12 del equipo italiano lanza en la primera entrada contra el equipo brasileño durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin Park el 7 de marzo de 2026 en Houston, Texas. 

Alex Slitz/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Italia tuvo un debut memorable en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras imponerse con blanqueo de 8-0 sobre Brasil, en una actuación que combinó dominio en el montículo y poder ofensivo.

La victoria marca un inicio ideal para la selección italiana, una de las 12 naciones que han participado en todas las ediciones del torneo desde su creación en 2006.

Samuel Aldegheri domina desde el montículo

El gran protagonista del encuentro fue el lanzador Samuel Aldegheri.

El serpentinero firmó una actuación histórica al ponchar a ocho bateadores, la mayor cantidad lograda por un lanzador italiano en la historia del Clásico Mundial.

Aldegheri, quien hizo historia al convertirse en el primer lanzador nacido y formado en Italia en debutar en las Grandes Ligas con los Los Angeles Angels, mantuvo controlada a la ofensiva brasileña durante su salida.

Su desempeño dejó buenas sensaciones para el equipo dirigido por el venezolano Francisco Cervelli.

El poder ofensivo define el partido

La ofensiva italiana respaldó el trabajo del pitcheo con tres jonrones clave.

Dante Nori conectó dos cuadrangulares, mientras que Dominic Canzone añadió otro batazo de vuelta completa.

Italia abrió el marcador en el séptimo inning, cuando Dezenzo conectó un rodado hacia el jardín derecho que permitió anotar a Jon Berti para el 1-0.

Los Azzurri ampliaron la ventaja con dos carreras en ese mismo episodio, pero el golpe definitivo llegó en el octavo inning, cuando la ofensiva europea explotó con seis anotaciones que dejaron prácticamente sentenciado el encuentro.

Italia todavía sumó dos carreras más en la novena entrada, sellando el contundente triunfo.

Un arranque prometedor para Italia

Italia busca superar sus mejores actuaciones históricas en el torneo, que fueron la segunda ronda en 2013 (séptimo lugar) y los cuartos de final en 2023.

El sólido debut ante Brasil alimenta las expectativas de un equipo que combina talento joven y experiencia internacional.

Próximos partidos

Tras este resultado, Italia continuará su camino en el Clásico Mundial enfrentando a China Taipéi en su próximo compromiso del grupo.

Por su parte, Brasil intentará recuperarse cuando se mida ante Estados Unidos, en un duelo clave para mantenerse con opciones de avanzar en el torneo.

